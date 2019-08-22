Более 48 тысяч тонн овощей собрано в тепличных хозяйствах Подмосковья

"На сегодняшний день в тепличных хозяйствах региона собрано более 48 тысяч тонн овощей. Это 48% от намеченного нами плана. Всего аграрии рассчитывают на результат порядка 100 тысяч тонн", - цитирует пресс-служба главу ведомства Андрея Разина