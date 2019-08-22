Более 48 тысяч тонн овощей собрано в тепличных хозяйствах Подмосковья

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Более 48 тысяч тонн тепличных овощей собрано в Московской области, что составляет 48% от намеченного плана на 2019 год, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Московской области.
"На сегодняшний день в тепличных хозяйствах региона собрано более 48 тысяч тонн овощей. Это 48% от намеченного нами плана. Всего аграрии рассчитывают на результат порядка 100 тысяч тонн", - цитирует пресс-служба главу ведомства Андрея Разина
Он отметил, что большая часть произведенной продукции приходится на огурцы – 23, 8 тысячи тонн, следом идут томаты – 22, 1 тысячи тонн. Лидируют по производству овощей защищенного грунта предприятия из городских округов Кашира и Луховицы.