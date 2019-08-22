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Новости Подмосковья

Более 48 тысяч тонн овощей собрано в тепличных хозяйствах Подмосковья

16:21 22.08.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВыращивание томатов
Выращивание томатов
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Более 48 тысяч тонн тепличных овощей собрано в Московской области, что составляет 48% от намеченного плана на 2019 год, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Московской области.

"На сегодняшний день в тепличных хозяйствах региона собрано более 48 тысяч тонн овощей. Это 48% от намеченного нами плана. Всего аграрии рассчитывают на результат порядка 100 тысяч тонн", - цитирует пресс-служба главу ведомства Андрея Разина

Он отметил, что большая часть произведенной продукции приходится на огурцы – 23, 8 тысячи тонн, следом идут томаты – 22, 1 тысячи тонн. Лидируют по производству овощей защищенного грунта предприятия из городских округов Кашира и Луховицы.
Выращивание овощей в тепличном хозяйстве
25 июля, 13:00Новости Подмосковья
В Подмосковье на 20% выросла урожайность овощей в тепличных хозяйствах
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