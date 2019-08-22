Группа "Аэрофлот" за 7 месяцев 2019 года увеличила пассажиропоток на 12,2%

МОСКВА, 22 авг - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" (далее "Группа") и авиакомпании "Аэрофлот – российские авиалинии" (далее "Компания") за июль и семь месяцев 2019 года (по данным управленческого учета).

Основные операционные показатели в январе – июле 2019 года

За семь месяцев 2019 года Группа "Аэрофлот" перевезла 34,6 млн пассажиров, что на 12,2% превышает результат аналогичного периода 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 21,5 млн пассажиров, на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пассажирооборот Группы увеличился на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании — на 7,5%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании — на 8,8%.

Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 0,8 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 81,1%, по Компании показатель снизился на 0,9 п.п., до 78,8%.

Основные операционные показатели в июле 2019 года

В июле 2019 года Группа "Аэрофлот" перевезла 6,4 млн пассажиров, что на 7,3% превышает результат за июль 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3,7 млн пассажиров, на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" увеличился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" — на 2,4%. Рост предельного пассажирооборота составил 9,2% для Группы и 4,4% для Компании.

Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 1,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 90,0%. По авиакомпании "Аэрофлот" процент занятости пассажирских кресел снизился на 1,7 п.п., до 87,6%.

Парк воздушных судов

В июле 2019 года Группа "Аэрофлот" вывела из парка одно воздушное судно Airbus A321. По состоянию на 31 июля 2019 года эксплуатируемый парк Группы насчитывал 364 воздушных судна (без учета воздушных судов, переданных в аренду и субаренду).

Из парка авиакомпании "Аэрофлот" выбыл одно воздушное судно Airbus A321. По состоянию на 31 июля 2019 года эксплуатируемый парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 249 воздушных судов.