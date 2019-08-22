Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T16:18Z
https://ria.ru/20190822/1557794084.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155697/48/1556974894_0:207:2860:1815_1036x0_80_0_0_4bc0ee86dbc288081ae7a7601ec0fac8.jpg
РИА Новости

Медведев оценил последствия давления США на Huawei

16:18 22.08.2019
738
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
КАЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Давление США на китайскую компанию Huawei заставило КНР развивать самодостаточность и независимость своей операционной системы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Это очевидно абсолютно, они поставили их, наши друзья американские, в ситуацию, когда наши китайские друзья будут делать все, чтобы их система была самостоятельной, самодостаточной. Они и раньше об этом думали, сомнений нет. Но сейчас они будут делать все для этого. Что бы они там ни предпринимали в отношении Huawei, теперь понятно - "рубикон перейдён", - заявил Медведев.
Контейнеровоз в порту Циндао, Китай
25 июня, 08:00РИА Новости
США обнаружили "китайско-русское супероружие"
Речь о конкурентных преимуществах операционных систем для мобильных платформ зашла в ходе посещения Казанского техникума информационных технологий и связи.
Глава российского правительства посетил лабораторию по разработке программных решений для бизнеса. Победители различных чемпионатов и этапов WorldSkills рассказали ему о том, как в настоящий момент занимаются разработкой собственных мобильных приложений.
Вице-премьер Республики Татарстан по вопросам информатизации и связи Роман Шайхутдинов заметил, что в настоящее время "экосистема создания мобильных приложений будет расти, о чем свидетельствует своеобразное противостояние американских властей и китайской компании, которое привело к развитию третьей новой операционной системы в мире.
Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.
Не на того напал
21 мая, 15:05РИА Новости
Не на того напал
2200021
Обсудить 2
Дмитрий МедведевHuawei TechnologiesКитайСШАЭкономика
Рекомендуем
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
РИА
Новости
Автомобиль скорой медицинской помощи
СМИ: сотрудник "Магнита" умер на совещании от передозировки наркотиков
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Титаник в доке порта Саутгемптон перед отправлением
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях "Титаника"
Лента
новостей
Армия САР заняла Хан-Шейхун
Сирийская армия заняла крупнейший оплот террористов в Идлибе Хан-Шейхун
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина
Лидию Федосееву-Шукшину ночью перевезли из Болгарии в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Президент США Дональд Трамп
Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истории
Историк Зураб Гаджиев отвечает на вопросы Рамзана Кадырова
Дагестанский историк ответил Кадырову на вопросы об имаме Шамиле
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время пресс-подхода в рамках форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине. 27 апреля 2019
В Кремле назвали "международным шоппингом" идею Трампа купить Гренландию
Кадр из фильма Человек-паук
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в режиме видеоконференции принимает доклад генерального директора ПАО Татнефть
Медведев запустил вторую установку по переработке нефти на "Танеко"
Ракетные двигатели РД-180 в НПО Энергомаш
Рогозин рассказал об интересе Индии к российским ракетным двигателям РД-180
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
22:57США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
22:51США заявили, что их элементы ПРО не нарушали ДРСМД
22:51Макрон призвал страны G7 обсудить тему пожаров в Амазонии
22:50Россия заявила об открытости к диалогу по стратегической стабильности
22:45Продление СНВ-3 после действий США находится под угрозой, заявил Полянский
22:45Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений
22:38США давно и целенаправленно нарушали ДРСМД, заявил Полянский
Лента новостейМолния