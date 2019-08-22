Медведев оценил последствия давления США на Huawei

КАЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Давление США на китайскую компанию Huawei заставило КНР развивать самодостаточность и независимость своей операционной системы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Это очевидно абсолютно, они поставили их, наши друзья американские, в ситуацию, когда наши китайские друзья будут делать все, чтобы их система была самостоятельной, самодостаточной. Они и раньше об этом думали, сомнений нет. Но сейчас они будут делать все для этого. Что бы они там ни предпринимали в отношении Huawei, теперь понятно - "рубикон перейдён", - заявил Медведев.

Речь о конкурентных преимуществах операционных систем для мобильных платформ зашла в ходе посещения Казанского техникума информационных технологий и связи.

Глава российского правительства посетил лабораторию по разработке программных решений для бизнеса. Победители различных чемпионатов и этапов WorldSkills рассказали ему о том, как в настоящий момент занимаются разработкой собственных мобильных приложений.

Вице-премьер Республики Татарстан по вопросам информатизации и связи Роман Шайхутдинов заметил, что в настоящее время "экосистема создания мобильных приложений будет расти, о чем свидетельствует своеобразное противостояние американских властей и китайской компании, которое привело к развитию третьей новой операционной системы в мире.