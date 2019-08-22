ЯКУТСК, 22 авг – РИА Новости. Якутяне в День государственного флага проводят акцию "Мой Флаг" в поддержку сборной России, которой в 2020 году наравне с другими странами предстоит участвовать в ХХХII олимпиаде в Японии под флагом Российской Федерации.

В четверг утром во всех районах и городах Якутии состоялось торжественное поднятие российского триколора. Кроме того, жители республики объявили флэшмоб "Мой Флаг".

В столице республики мероприятие проходит на смотровой площадке Якутской ГРЭС-2 с участием членов правительства, ведущих спортсменов и общественных организаций Якутии.

От имени главы республики с Днем государственного флага России участников события поздравил руководитель администрации главы и правительства Афанасий Владимиров.

"Нашему флагу уже более 300 лет, и каждый раз, когда он реет над нами, переполняет чувство гордости… Символично, что именно в этом году мы поднимаем российский флаг на смотровой площадке Якутской ГРЭС – очень важного и нужного объекта, который питает энергией всю центральную Якутию…", - сказал он.

Владимиров призвал земляков поддержать отечественную сборную на Олимпиаде в Токио, а также болеть на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге за двукратного чемпиона России, двукратного чемпиона Европы, серебряного призера чемпионата мира по боксу, якутянина Василия Егорова.

Именитый спортсмен также присоединился к республиканской акции. "Двадцать шестого июля восторжествовала справедливость, мы узнали новость о том, что российские спортсмены будут участвовать на Олимпийских играх в Токио в 2020 году под своим флагом. И в честь этого мы запустили флэшмоб под названием "Мой флаг" в поддержку сборной России… Надо помнить о том, что пока мы едины, мы непобедимы", - заявил Егоров.