СК завершил расследование дела авиадебошира на рейсе "Оренбург — Москва"

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего гражданина Азербайджана, который мешал работе экипажа на борту самолета "Оренбург – Шереметьево" и нецензурно высказывался в отношении полицейского, сообщает СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего гражданина Азербайджана... Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Мужчина обвиняется в "хулиганстве с оказанием сопротивления представителю власти" и "публичном оскорблении представителя власти".

По данным следствия, 11 марта мужчина после посадки на самолет стал вести себя агрессивно. Он выражался грубой нецензурной бранью и своим поведением мешал работе экипажа, на замечания бортпроводников не реагировал. Кроме того, при задержании мужчина оказывал сопротивление и нецензурно выражался в отношении полицейского.