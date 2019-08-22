Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T16:12Z
https://ria.ru/20190822/1557793665.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК завершил расследование дела авиадебошира на рейсе "Оренбург — Москва"

16:12 22.08.2019
62
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего гражданина Азербайджана, который мешал работе экипажа на борту самолета "Оренбург – Шереметьево" и нецензурно высказывался в отношении полицейского, сообщает СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего гражданина Азербайджана... Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Мужчина обвиняется в "хулиганстве с оказанием сопротивления представителю власти" и "публичном оскорблении представителя власти".
По данным следствия, 11 марта мужчина после посадки на самолет стал вести себя агрессивно. Он выражался грубой нецензурной бранью и своим поведением мешал работе экипажа, на замечания бортпроводников не реагировал. Кроме того, при задержании мужчина оказывал сопротивление и нецензурно выражался в отношении полицейского.
000000
Обсудить 0
Следственный комитет РФМоскваШереметьево (аэропорт)РоссияАзербайджанПроисшествия
Рекомендуем
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
Число разбойных нападений в России с 2014 года снизилось вдвое
РИА
Новости
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
В Кремле прокомментировали иск метро к организаторам акции 27 июля
Церковь Спаса Нерукотворного Образа в селе Аксиньино Веневского района Тульской области
Добровольцы восстановят храмовый комплекс усадьбы рода Давыдовых под Тулой
Запуск ракеты Delta IV с мыса Канаверал, штат Флорида, США
Во Флориде стартовала ракета Delta 4 со спутником для американских военных
Лента
новостей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Анапе двоих полицейских задержали при получении взятки
Белый кенгуру родившийся я в зоопарке санатория Октябрьский в Сочи
В Сочи родился уникальный белый кенгуру
Арбитражный суд Москвы
Суд отказался арестовывать имущество 19 экс-руководителей Финпромбанка
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Мальбе, Канада. 2018 год
Политолог оценил идею вернуть Россию в G8
Ресторан гостиницы Савой
АТОР: спрос на дорогие отели в России растет за счет невыездных туристов
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не исключили возможность телефонного разговора Путина и Эрдогана
Полиция
В Екатеринбурге троих полицейских задержали по делу об изнасиловании
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сообщения об угрозе после ЧП под Архангельском
Статуя Фемиды в суде
Сирийца, убившего жителя Хемница, приговорили к 9,5 годам тюрьмы
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Ульяновске мужчина устроил стрельбу
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ
Рогозин рассказал, когда в России подготовят программу исследования Луны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
22:57США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
22:51США заявили, что их элементы ПРО не нарушали ДРСМД
22:51Макрон призвал страны G7 обсудить тему пожаров в Амазонии
Лента новостейМолния