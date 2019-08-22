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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье увеличится количество площадок акции "Ночь кино"

16:12 22.08.2019
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© РИА Новости / Артем ЖитеневЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре
© РИА Новости / Артем Житенев
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. 24 августа состоится всероссийская акция "Ночь кино". В Московской области ее проведут на 270 площадках, сообщил телеканал "360" со ссылкой на "Мособлкино".
В этом году в регионе увеличили количество площадок, задействованных в акции. Жители Подмосковья смогут бесплатно посмотреть фильмы в 178 закрытых и 92 открытых пространствах.
"В Московской области к участию в акции заявлено 270 площадок в 58 муниципалитетах региона, что более чем в два раза превышает количество участников события прошлого года", – сообщили в "Мособлкино".
Старт всех показов – 20:00. Будут продемонстрированы фильмы "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел", "Балканский рубеж", "Домовой". Посмотреть их можно будет в кинотеатрах, дворцах культуры, музеях, концертных залах, парках, библиотеках.
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