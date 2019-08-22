В Подмосковье увеличится количество площадок акции "Ночь кино"

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. 24 августа состоится всероссийская акция "Ночь кино". В Московской области ее проведут на 270 площадках, сообщил телеканал 24 августа состоится всероссийская акция "Ночь кино". В Московской области ее проведут на 270 площадках, сообщил телеканал "360" со ссылкой на "Мособлкино".

В этом году в регионе увеличили количество площадок, задействованных в акции. Жители Подмосковья смогут бесплатно посмотреть фильмы в 178 закрытых и 92 открытых пространствах.

"В Московской области к участию в акции заявлено 270 площадок в 58 муниципалитетах региона, что более чем в два раза превышает количество участников события прошлого года", – сообщили в "Мособлкино".