Свыше 1000 вызовов приняли сурдопереводчики системы 112 МО с начала года

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. С начала года люди с нарушением слуха и речи обратились к сурдопереводчикам системы 112 более 1000 раз. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.
"Общение ведется в трехстороннем формате – сурдопереводчик является посредником между врачом и заявителем. Специалист разъясняет медикам жалобы звонящего, а заявителю – указания врача", – сообщил Дмитрий Пестов.
Он отметил, что чаще всего к специалистам обращаются за медицинской и консультационной помощью. Также сурдопереводчики оказывают помощь людям с нарушениями слуха и речи по обращению в банки и другие организации.
Для связи со специалистами нуждающиеся в помощи могут воспользоваться программой видеосвязи Skype, набрав при этом имя абонента Help112mo, мобильным приложением или отправить SMS на номер 112. Сурдопереводчики системы 112 работают круглосуточно.