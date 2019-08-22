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РИА Новости
Новости Подмосковья

Свыше 1000 вызовов приняли сурдопереводчики системы 112 МО с начала года

16:16 22.08.2019
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© РИА Новости / Михаил ФомичевСлабослышащий молодой человек
Слабослышащий молодой человек
© РИА Новости / Михаил Фомичев
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. С начала года люди с нарушением слуха и речи обратились к сурдопереводчикам системы 112 более 1000 раз. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.
"Общение ведется в трехстороннем формате – сурдопереводчик является посредником между врачом и заявителем. Специалист разъясняет медикам жалобы звонящего, а заявителю – указания врача", – сообщил Дмитрий Пестов.
Он отметил, что чаще всего к специалистам обращаются за медицинской и консультационной помощью. Также сурдопереводчики оказывают помощь людям с нарушениями слуха и речи по обращению в банки и другие организации.
Для связи со специалистами нуждающиеся в помощи могут воспользоваться программой видеосвязи Skype, набрав при этом имя абонента Help112mo, мобильным приложением или отправить SMS на номер 112. Сурдопереводчики системы 112 работают круглосуточно.
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