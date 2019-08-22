Видеомост Москва – Томск о развитии системы поддержки талантливой молодежи

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30 августа в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Томск на тему: "Направления сотрудничества Российского фонда фундаментальных исследований и Образовательного фонда "Талант и успех"".