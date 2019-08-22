Видеомост Москва – Томск о развитии системы поддержки талантливой молодежи

Участники в Москве:
- руководитель Образовательного фонда "Талант и успех" Елена ШМЕЛЕВА;
- председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав ПАНЧЕНКО;
- ректор Научно-технологического университета "Сириус" Артемий РОЖКОВ.
Участник в Томске:
- ректор Томского государственного университета Эдуард ГАЛАЖИНСКИЙ.
Мероприятие посвящено обсуждению ключевых направлений сотрудничества Российского фонда фундаментальных исследований и Образовательного фонда "Талант и успех", которые планируют обеспечить интеграцию совместных усилий и создать условия для системной работы с целью укрепления кадрового научного потенциала в Российской Федерации, вовлечения талантливой молодежи в научные исследования, обеспечения непрерывности взаимодействия молодых ученых с ведущими исследователями.
Образовательный фонд "Талант и успех" в целях развития системы поддержки талантливой молодежи, формирования условий для подготовки кадров к решению высокотехнологичных задач и с учетом опыта работы Образовательного центра "Сириус" создал Научно-технологический университет "Сириус". В рамках мероприятия будет объявлено о запуске совместного конкурса РФФИ и Образовательного фонда "Талант и успех" лучших проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми учеными под руководством ведущего ученого-наставника на базе созданного Научно-технологического университета "Сириус".
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- руководитель Образовательного фонда "Талант и успех" Елена ШМЕЛЕВА;
- председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав ПАНЧЕНКО;
- ректор Научно-технологического университета "Сириус" Артемий РОЖКОВ.
Участник в Томске:
- ректор Томского государственного университета Эдуард ГАЛАЖИНСКИЙ.
Мероприятие посвящено обсуждению ключевых направлений сотрудничества Российского фонда фундаментальных исследований и Образовательного фонда "Талант и успех", которые планируют обеспечить интеграцию совместных усилий и создать условия для системной работы с целью укрепления кадрового научного потенциала в Российской Федерации, вовлечения талантливой молодежи в научные исследования, обеспечения непрерывности взаимодействия молодых ученых с ведущими исследователями.
Образовательный фонд "Талант и успех" в целях развития системы поддержки талантливой молодежи, формирования условий для подготовки кадров к решению высокотехнологичных задач и с учетом опыта работы Образовательного центра "Сириус" создал Научно-технологический университет "Сириус". В рамках мероприятия будет объявлено о запуске совместного конкурса РФФИ и Образовательного фонда "Талант и успех" лучших проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми учеными под руководством ведущего ученого-наставника на базе созданного Научно-технологического университета "Сириус".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/