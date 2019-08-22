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РИА Новости

Видеомост Москва – Томск о развитии системы поддержки талантливой молодежи

15:47 22.08.2019
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30 августа в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Томск на тему: "Направления сотрудничества Российского фонда фундаментальных исследований и Образовательного фонда "Талант и успех"".
Участники в Москве:
- руководитель Образовательного фонда "Талант и успех" Елена ШМЕЛЕВА;
- председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав ПАНЧЕНКО;
- ректор Научно-технологического университета "Сириус" Артемий РОЖКОВ.

Участник в Томске:
- ректор Томского государственного университета Эдуард ГАЛАЖИНСКИЙ.

Мероприятие посвящено обсуждению ключевых направлений сотрудничества Российского фонда фундаментальных исследований и Образовательного фонда "Талант и успех", которые планируют обеспечить интеграцию совместных усилий и создать условия для системной работы с целью укрепления кадрового научного потенциала в Российской Федерации, вовлечения талантливой молодежи в научные исследования, обеспечения непрерывности взаимодействия молодых ученых с ведущими исследователями.
Образовательный фонд "Талант и успех" в целях развития системы поддержки талантливой молодежи, формирования условий для подготовки кадров к решению высокотехнологичных задач и с учетом опыта работы Образовательного центра "Сириус" создал Научно-технологический университет "Сириус". В рамках мероприятия будет объявлено о запуске совместного конкурса РФФИ и Образовательного фонда "Талант и успех" лучших проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми учеными под руководством ведущего ученого-наставника на базе созданного Научно-технологического университета "Сириус".

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