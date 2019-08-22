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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Роспечать: лучшие произведения российских философов переведут на китайский

15:46 22.08.2019
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© Fotolia / Alena OzerovaДевушка читает книгу у камина
Девушка читает книгу у камина
© Fotolia / Alena Ozerova
МОСКВА, 22 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Лучшие произведения российских философов и политологов будут переведены на китайский язык. Об этом в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" заявил замглавы Роспечати Владимир Григорьев.
"Мы расширили жанровые границы, на китайском будет выходить не только российская классика и произведения современных писателей, но и книги по различным гуманитарным наукам. Это философия, это политология", - отметил собеседник информслужбы. По его словам, на соответствующие проекты уже выделены гранты из федерального бюджета.
Качество новых переводов будет хорошим, пообещал Григорьев. "У нас появляется новая школа переводчиков, чему мы очень рады. В России пришло время новых переводчиков и новых специалистов по китайскому языку", - отметил замглавы Роспечати.
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Россия-Китай: ГлавноеРоспечать
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