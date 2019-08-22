Роспечать: лучшие произведения российских философов переведут на китайский

"Мы расширили жанровые границы, на китайском будет выходить не только российская классика и произведения современных писателей, но и книги по различным гуманитарным наукам. Это философия, это политология", - отметил собеседник информслужбы. По его словам, на соответствующие проекты уже выделены гранты из федерального бюджета.