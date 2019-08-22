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РИА Новости

Путин пожелал президенту Мозамбика удачи на предстоящих выборах

15:46 22.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями угледобывающих регионов
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями угледобывающих регионов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Мозамбика Филипе Ньюси пожелал ему удачи на выборах, которые пройдут в республике осенью.
Он напомнил, что осенью в Сочи состоится первый форум Россия-Африка.
"Знаю, что у вас в это время как раз, в эти дни будут проходить выборы. Желаю вам удачи на этих выборах. Но надеемся, что Мозамбик будет представлен на этом форуме на достойном, хорошем уровне", - сказал Путин.
Президент отметил, что Мозамбик - "естественный, давний партнер" России, в следующем году страны отметят 45-летие установления дипломатических отношений.
"Мы с вами хорошо знаем, что Советский Союз в свое время сыграл значительную роль в становлении государственности Мозамбика", - добавил российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин
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