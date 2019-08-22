Фотографы из Китая и России отправились в путешествие по провинции Цзилинь

МОСКВА, 22 авг - Проект "Россия-Китай: главное". В рамках празднования 70-летия дипломатических отношений между Китаем и Россией в среду в городе Хуньчунь стартовал фототур по провинции Цзилинь.
В мероприятии приняли участие 11 российских и 13 китайских фотографов. В ходе встречи фотографов начальник внешнего отдела пресс-канцелярии народного правительства провинции Цзилинь Юй Хуншэн отметил, что власти надеются на то, что благодаря этому мероприятию народ России больше узнает о Китае и дружба между странами укрепится.
В рамках поездки фотографы планируется запечатлеть знаменитые достопримечательности в городах Хуньчунь, Тумэнь, Яньцзи, а также живописные пейзажи в горах Чанбайшань.