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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Фотографы из Китая и России отправились в путешествие по провинции Цзилинь

15:41 22.08.2019
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© Fotolia / Tomasz Zajda Фотограф
Фотограф
© Fotolia / Tomasz Zajda
МОСКВА, 22 авг - Проект "Россия-Китай: главное". В рамках празднования 70-летия дипломатических отношений между Китаем и Россией в среду в городе Хуньчунь стартовал фототур по провинции Цзилинь.
В мероприятии приняли участие 11 российских и 13 китайских фотографов. В ходе встречи фотографов начальник внешнего отдела пресс-канцелярии народного правительства провинции Цзилинь Юй Хуншэн отметил, что власти надеются на то, что благодаря этому мероприятию народ России больше узнает о Китае и дружба между странами укрепится.
В рамках поездки фотографы планируется запечатлеть знаменитые достопримечательности в городах Хуньчунь, Тумэнь, Яньцзи, а также живописные пейзажи в горах Чанбайшань.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияВ мире
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