Фотографы из Китая и России отправились в путешествие по провинции Цзилинь

В мероприятии приняли участие 11 российских и 13 китайских фотографов. В ходе встречи фотографов начальник внешнего отдела пресс-канцелярии народного правительства провинции Цзилинь Юй Хуншэн отметил, что власти надеются на то, что благодаря этому мероприятию народ России больше узнает о Китае и дружба между странами укрепится.