Этнические китайцы и китайские эмигранты собрались на конференцию в Москве

МОСКВА, 22 авг - " Проект "Россия-Китай: главное . В Москве в среду прошла конференция, посвященная празднованию 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией и конференция этнических китайцев и китайских эмигрантов, проживающих в Европе.

Конференция организована несколькими ассоциациями, в том числе по содействию мирному воссоединению Китая в Европе и России.

В мероприятии приняли участие председатель Всекитайской федерации возвратившихся на родину эмигрантов Вань Лицзюнь, посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, и представители из России, Испании, Италии, Словакии, Голландии, Бельгии, Швеции, Австрии и других стран.

Входе конференции Вань Лицзюнь отметил, что осуществление великого возрождения нации – общая мечта всех китайцев, включая эмигрантов. Осуществление полного воссоединения Родины является важной частью реализации "китайской мечты".

Чжан Ханьхуэй отметил, что китайские эмигранты являются важной силой в мирном воссоединении Родины. В настоящее время содействие воссоединению Китая сталкивается с новыми проблемами. Дипломат выразил уверенность в том, что при общих усилиях всех китайцев и проживающих за границей соотечественников, при поддержке народов различных стран, полное воссоединение Китая будет обязательно осуществлено в ближайшее время.