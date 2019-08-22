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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Этнические китайцы и китайские эмигранты собрались на конференцию в Москве

15:37 22.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТуристы на Красной площади в Москве
Туристы на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 авг - Проект "Россия-Китай: главное". В Москве в среду прошла конференция, посвященная празднованию 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией и конференция этнических китайцев и китайских эмигрантов, проживающих в Европе.
Конференция организована несколькими ассоциациями, в том числе по содействию мирному воссоединению Китая в Европе и России.
В мероприятии приняли участие председатель Всекитайской федерации возвратившихся на родину эмигрантов Вань Лицзюнь, посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, и представители из России, Испании, Италии, Словакии, Голландии, Бельгии, Швеции, Австрии и других стран.
Входе конференции Вань Лицзюнь отметил, что осуществление великого возрождения нации – общая мечта всех китайцев, включая эмигрантов. Осуществление полного воссоединения Родины является важной частью реализации "китайской мечты".
Чжан Ханьхуэй отметил, что китайские эмигранты являются важной силой в мирном воссоединении Родины. В настоящее время содействие воссоединению Китая сталкивается с новыми проблемами. Дипломат выразил уверенность в том, что при общих усилиях всех китайцев и проживающих за границей соотечественников, при поддержке народов различных стран, полное воссоединение Китая будет обязательно осуществлено в ближайшее время.
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В ходе конференции также опубликовано объявление о последней ситуации в Сянгане, в котором подчеркивается признательность и поддержка правительству Сянгана в борьбе с преступностью, восстановлению юрисдикции и правопорядка в районе.
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Россия-Китай: ГлавноеЧжан ХаньхуэйМоскваРоссияВ мире
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