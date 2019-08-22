Более 50 учителей в Подмосковье получили жилищную субсидию от региона

КРАСНОГОРСК, 22 авг - РИА Новости. Более 50 учителей Московской области получили в четверг льготы на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека".
Сертификаты в доме правительства Московской области в Красногорске вручила первый заместитель министра образования Подмосковья Ирина Каклюгина, их получили 28 учителей, 16 воспитателей и 11 молодых специалистов.
"Мы очень рады вручить сертификаты на льготы по приобретению жилья учителям Московской области. Кто-то уже определился с жильём, а кто-то ещё только собирается его приобрести. Будем рады прийти к вам на новоселье", - сказала Каклюгина.
Программа реализуется в регионе с 2016 года, за три года в ней приняли участие 119 специалистов из 41 муниципального образования Московской области, а в 2019 году ей могут воспользоваться учителя биологии и физики, а также молодые учителя в возрасте до 35 лет.