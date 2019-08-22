В музее Пушкина открылась выставка художников из Гуанси

МОСКВА, 22 авг - Проект "Россия-Китай: главное". В Государственном музее А.С. Пушкина в Москве открылась выставка работ современного изобразительного искусства китайских художников Гуанси-Чжуанского автономного района.
Выставка художников Академии восточного и западного искусства Гуанси "Ветер Востока" посвящена 70-летию образования Китайской Народной Республики, 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией и 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина. На мероприятии представлены более 30 полотен-свитков, созданных с соблюдением классических исторических традиций изобразительного искусства Китая.
На церемонии открытия в дар музею были переданы три оригинальных полотна-свитка гуансийских художников – Чи Ваньли ("Портрет А.С. Пушкина"), У Сюебиня (по мотивам стихотворения А. С. Пушкина "Если жизнь тебя обманет") и Ян Шаня ("Дом А. С. Пушкина").
Выступая на церемонии открытия выставки, директор музея Евгений Богатырев, назвал это событие знаменательным и выразил китайским художникам благодарность за их творчество, связанное с великим поэтом А. С. Пушкиным.
Выставка закроется 23 августа. Нынешняя культурная акция получит продолжение этой осенью на территории Китая – в кампусе Пекинского педагогического университета будет открыт памятник А. С. Пушкину. Это будет копия бюста поэта работы скульптора Екатерины Белашовой, который установлен на входе московского музея.