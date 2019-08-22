В музее Пушкина открылась выставка художников из Гуанси

МОСКВА, 22 авг - " Проект "Россия-Китай: главное . В Государственном музее А.С. Пушкина в Москве открылась выставка работ современного изобразительного искусства китайских художников Гуанси-Чжуанского автономного района.

Выставка художников Академии восточного и западного искусства Гуанси "Ветер Востока" посвящена 70-летию образования Китайской Народной Республики, 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией и 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина. На мероприятии представлены более 30 полотен-свитков, созданных с соблюдением классических исторических традиций изобразительного искусства Китая.

На церемонии открытия в дар музею были переданы три оригинальных полотна-свитка гуансийских художников – Чи Ваньли ("Портрет А.С. Пушкина"), У Сюебиня (по мотивам стихотворения А. С. Пушкина "Если жизнь тебя обманет") и Ян Шаня ("Дом А. С. Пушкина").

Выступая на церемонии открытия выставки, директор музея Евгений Богатырев, назвал это событие знаменательным и выразил китайским художникам благодарность за их творчество, связанное с великим поэтом А. С. Пушкиным.