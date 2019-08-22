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РИА Новости

Путин оценил потенциал экономического сотрудничества России и Мозамбика

15:23 22.08.2019 (обновлено: 15:41 22.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия готова к развитию отношений с Мозамбиком по всем направлениям, есть потенциал в экономическом сотрудничестве, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы готовы к развитию отношений между нашими странами по всем направлениям. Уверен, что ваш визит будет хорошим толчком для развития наших межгосударственных связей", - заявил Путин на встрече с президентом Мозамбика Филипе Ньюси.
"В торгово-экономическом плане у нас ситуация пока достаточно скромная, но очень хорошие перспективы и хорошие темпы развития. Есть и вопросы, связанные с ситуацией в регионе, с решением ряда острых проблем, над которыми работают в различных регионах мира сегодня", - добавил российский лидер.
Товарооборот РФ и Мозамбика в минувшем году составил 115 миллионов долларов, что на 25% больше, чем годом ранее: в 2017 году этот показатель был на отметке 90 миллионов. В январе-мае нынешнего года объем торговли составил 30 миллионов долларов, продемонстрировав рост на 10 миллионов в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее отмечал, что российские компании заинтересованы в сотрудничестве с мозамбикскими партнерами. Такой интерес к работе в Мозамбике демонстрируют, в частности, Роснефть, УАЗ, ГАЗ, Камаз, Росгеология, Газпромбанк, "Интер РАО – Экспорт", "Силовые машины" и другие компании.
Президент Мозамбика Филипе Жасинто Ньюси в аэропорту Внуково-2
Вчера, 02:03РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Мозамбика
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Владимир ПутинРоссияМозамбикЭкономика
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