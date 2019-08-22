Руденя вручил награды жителям Тверской области в День флага России

"Сегодня этот праздник имеет особое звучание: мы отмечаем 350-летие появления первого национального флага на военных кораблях нашей страны. Верность своей Родине, её символам, готовность трудиться во имя Отечества и защищать родную землю – это основополагающие качества нашего народа. Сегодня государственный флаг Российской Федерации объединяет нас в работе по развитию нашей страны, по достижению целей национальных проектов. В этот торжественный день высокие государственные награды вручаются тем жителям Тверской области, кто своей судьбой и добросовестным трудом доказал искреннюю любовь к Отечеству", — сказал Руденя.