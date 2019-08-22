Руденя вручил награды жителям Тверской области в День флага России

ТВЕРЬ, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил 30 жителям Верхневолжья региональные и федеральные награды в четверг в День государственного флага России, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня этот праздник имеет особое звучание: мы отмечаем 350-летие появления первого национального флага на военных кораблях нашей страны. Верность своей Родине, её символам, готовность трудиться во имя Отечества и защищать родную землю – это основополагающие качества нашего народа. Сегодня государственный флаг Российской Федерации объединяет нас в работе по развитию нашей страны, по достижению целей национальных проектов. В этот торжественный день высокие государственные награды вручаются тем жителям Тверской области, кто своей судьбой и добросовестным трудом доказал искреннюю любовь к Отечеству", — сказал Руденя.
Так, звание Почётного гражданина Тверской области присвоено ветерану Великой Отечественной войны Ивану Евгеньевичу Кладкевичу.
"На днях мы поздравили Ивана Евгеньевича с 95-летием. Несмотря на возраст, он и сегодня в строю, ведёт большую работу в ветеранской организации, участвует в патриотическом воспитании молодёжи. Ваша жизнь, уважаемый Иван Евгеньевич, – это пример для всех нас", — сказал Руденя, вручая награду.
Орденом Дружбы награждена директор Тверской областной картинной галереи Татьяна Куюкина, чей многолетний труд во многом способствовал возрождению архитектурной жемчужины Верхневолжья — Тверского императорского дворца. Орденом "Родительская слава" награждена многодетная семья Сергея и Елены Сапелкиных из Торжокского района.