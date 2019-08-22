МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" подтвердил смерть сотрудника компании в Москве, однако не располагает официальной информацией о причинах смерти.
"Инцидент произошел 12 июля в одном из офисов компании в Москве. Сотруднику стало плохо на рабочем месте, незамедлительно была вызвана скорая помощь. Медработниками была оказана первая реанимационная помощь, после чего его госпитализировали в больницу, где впоследствии он скончался", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
"Компания не располагает официальной информацией о причинах смерти", - добавили в пресс-службе.
Ранее "Пятый канал" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил о смерти инспектора по пожарной безопасности торговой сети "Магнит" от передозировки наркотиков.
"Магнит" - один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец июня 2019 года находилось 19,884 тысячи магазинов. Выручка сети в 2018 году увеличилась на 8,2% - до 1,237 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 2% - до 89,931 миллиарда рублей. Крупнейшими акционерами "Магнита" являются ВТБ (владеет 17,28% акций ритейлера) и инвесткомпания Marathon Group (11,82% акций).