"Магнит" подтвердил смерть сотрудника компании в Москве

"Инцидент произошел 12 июля в одном из офисов компании в Москве. Сотруднику стало плохо на рабочем месте, незамедлительно была вызвана скорая помощь. Медработниками была оказана первая реанимационная помощь, после чего его госпитализировали в больницу, где впоследствии он скончался", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.