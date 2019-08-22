Суд отказался арестовывать имущество 19 экс-руководителей Финпромбанка

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ), просившему арестовать имущество девятнадцати бывших руководителей Финпромбанка на сумму около 29,5 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда.

АСВ, конкурсный управляющий обанкротившегося в 2016 году Финпромбанка, просило принять обеспечительные меры в рамках рассмотрения вопроса о привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности по обязательствам подконтрольной им ранее кредитной организации.

В число ответчиков входят один из акционеров Станислав Перминов, бывший исполняющий обязанности председателя правления Сергей Спиридонов, бывший член правления Элина Зимина, экс-члены совета директоров Александр Куликов, Владимир Самойлов, Ольга Якушева, Илья Дискин, Ирина Чурилова.

АСВ, в частности, просило наложить арест на принадлежащие ответчикам семь жилых помещений, три земельных участка, несколько зданий и построек, доли в компаниях и денежные средства. Суд не усмотрел оснований для принятия обеспечительных мер. Как отмечается в определении, "в своем заявлении заявитель указывает лишь на значительный размер заявленной субсидиарной ответственности".

Арбитраж Москвы в октябре 2016 года по заявлению Банка России признал московский Финпромбанк банкротом. На тот момент его обязательства оценивались в 39,5 миллиарда рублей, а активы составляли около 16 миллиардов рублей. Финпромбанк, согласно данным ЦБ, был подконтролен президенту "Группы Альянс" Мусе Бажаеву и еще шести акционерам. По данным ЦБ, банк занимал на 1 сентября 2016 года 94-е место в РФ по размеру активов.