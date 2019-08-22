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РИА Новости

Суд отказался арестовывать имущество 19 экс-руководителей Финпромбанка

15:31 22.08.2019
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© РИА Новости / Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы
© РИА Новости / Андрей Волков
Арбитражный суд Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ), просившему арестовать имущество девятнадцати бывших руководителей Финпромбанка на сумму около 29,5 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда.
АСВ, конкурсный управляющий обанкротившегося в 2016 году Финпромбанка, просило принять обеспечительные меры в рамках рассмотрения вопроса о привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности по обязательствам подконтрольной им ранее кредитной организации.
В число ответчиков входят один из акционеров Станислав Перминов, бывший исполняющий обязанности председателя правления Сергей Спиридонов, бывший член правления Элина Зимина, экс-члены совета директоров Александр Куликов, Владимир Самойлов, Ольга Якушева, Илья Дискин, Ирина Чурилова.
АСВ, в частности, просило наложить арест на принадлежащие ответчикам семь жилых помещений, три земельных участка, несколько зданий и построек, доли в компаниях и денежные средства. Суд не усмотрел оснований для принятия обеспечительных мер. Как отмечается в определении, "в своем заявлении заявитель указывает лишь на значительный размер заявленной субсидиарной ответственности".
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СК завел дело о краже почти 6 млрд рублей у лишенного лицензии Финпромбанка
Арбитраж Москвы в октябре 2016 года по заявлению Банка России признал московский Финпромбанк банкротом. На тот момент его обязательства оценивались в 39,5 миллиарда рублей, а активы составляли около 16 миллиардов рублей. Финпромбанк, согласно данным ЦБ, был подконтролен президенту "Группы Альянс" Мусе Бажаеву и еще шести акционерам. По данным ЦБ, банк занимал на 1 сентября 2016 года 94-е место в РФ по размеру активов.
Следственный комитет РФ в 2017 году сообщал о расследовании уголовного дела о хищении более чем 5,6 миллиарда рублей у Финпромбанка. Дело было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, предполагающей до 10 лет заключения. По версии следствия, в конце 2015 - начале 2016 года неустановленные лица похитили такую сумму у банка под видом заключения ряда гражданско-правовых договоров, которые они в действительности не намеревались исполнять.
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ФинпромбанкЭкономикаМуса БажаевАлександр КуликовЦентральный Банк РФАгентство по страхованию вкладовМосква
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