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РИА Новости

В Саратове приняли дополнительные меры для профилактики "мышиной лихорадки"

15:10 22.08.2019 (обновлено: 15:13 22.08.2019)
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Медик готовит шприц с вакциной
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Саратовской области принимает дополнительные меры для профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее в областном минздраве сообщили, что в регионе с мая более 1,4 тысячи человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, из них 153 человека остаются на лечении в больницах.
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"Издано постановление главного государственного санитарного врача по Саратовской области № 10 от 20 мая 2019 года "Об усилении мероприятий по профилактике геморрагической лихорадки с почечным синдромом в Саратовской области" и направлено в заинтересованные ведомства, главам муниципальных образований и районов области", - говорится в сообщении.
Кроме того, территориальное управление Роспотребнадзора направило вице-губернатору Саратовской области предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий на территории природного парка "Кумысная поляна", уточнили в пресс-службе.
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Профилактические мероприятия проводятся в муниципальных районах области, где ситуация по заболеваемости неблагополучная, отметили в ведомстве.
"Мероприятия по сокращению численности мелких мышевидных грызунов в природном биотопе лесопарка Кумысная поляна проводятся силами специализированных организаций дезинфекционного профиля, подведомственных Роспотребнадзору", - пояснили в пресс-службе.
Профилактические мероприятия уже проведены на территории жилой застройки – в частных и многоквартирных домах около лесопарка в Саратове, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Большое внимание уделяется информированию населения о мерах профилактики, для этого распространены информационные листовки общим тиражом 30 тысяч экземпляров, добавили в пресс-службе.
Проведение профилактических мероприятий продолжается и находится на контроле управления Роспотребнадзора по Саратовской области, уточнили в ведомстве.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - острая вирусная природно-очаговая болезнь, протекающая с лихорадкой, выраженной общей интоксикацией, поражением сосудов, геморрагическим синдромом и тяжелым поражением почек с возможным появлением острой почечной недостаточности. Источник инфекции – лесные мышевидные грызуны (рыжая и красная полевки). Вирус выделяется во внешнюю среду преимущественно с мочой грызунов, реже - с их фекалиями или слюной. От грызунов к человеку вирус передается воздушно-пылевым, фекально-оральным и контактным путями.
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