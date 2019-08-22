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РИА Новости

В Чувашии возбудили дело после гибели рыбы из-за выброшенного навоза

15:02 22.08.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Чувашии после загрязнения водоема навозом, что привело к массовой гибели рыбы, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
Как следует из материалов дела, в мае 2019 года в Цивильском районе компания "Цивильский бекон", нарушив законодательство, внесла не менее 14 тонн навоза в почву на землях сельскохозяйственного назначения в качестве органических удобрений без проведения полной процедуры его перекапывания.
"Это повлекло утечку навозных стоков и их попадание в водоем, что привело к превышению в воде предельно допустимых концентраций аммиака и массовой гибели рыбы. По материалам, представленным Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратурой, возбуждено уголовное дело по статье 250 УК РФ ("Загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных"). Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Отмечается, что в ходе следствия будут приняты меры по установлению конкретных должностных лиц, ответственных за случившееся.
Также сообщается, что компания возместила ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам.
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