В Чувашии возбудили дело после гибели рыбы из-за выброшенного навоза

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Чувашии после загрязнения водоема навозом, что привело к массовой гибели рыбы, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.

Как следует из материалов дела, в мае 2019 года в Цивильском районе компания "Цивильский бекон", нарушив законодательство, внесла не менее 14 тонн навоза в почву на землях сельскохозяйственного назначения в качестве органических удобрений без проведения полной процедуры его перекапывания.

"Это повлекло утечку навозных стоков и их попадание в водоем, что привело к превышению в воде предельно допустимых концентраций аммиака и массовой гибели рыбы. По материалам, представленным Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратурой, возбуждено уголовное дело по статье 250 УК РФ ("Загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных"). Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.

Отмечается, что в ходе следствия будут приняты меры по установлению конкретных должностных лиц, ответственных за случившееся.