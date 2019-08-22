В СМИ обсуждают, кто из героев Marvel мог бы заменить Человека-паука

МОСКВА, 22 авг ­– РИА Новости. СМИ выбрали пять супергероев комиксов Marvel, которые могли бы заменить Человека-паука после скандальной истории между Disney и Sony, СМИ выбрали пять супергероев комиксов Marvel, которые могли бы заменить Человека-паука после скандальной истории между Disney и Sony, сообщает THR.

Мисс Марвел (Камала Хан)

Супергероиня из Джерси-сити, которая умеет менять форму тела. Она быстро стала одним из любимых персонажей Marvel, после того как дебютировала с собственной серией комиксов в 2014 году. Камала вполне могла бы заменить Питера Паркера, так как очень на него похожа – она молода, наивна, обладает таким же оптимизмом, как "дружелюбный сосед".

Халклинг (Тедди Альтман)

Подросток Тедди похож на Халка. Но, в отличие от Брюса Беннера, который стал зеленым монстром после радиационного облучения, Халклинг – гибрид человека и скрулла – представителя внеземной расы, схожей с рептилиями. Предполагаемый отец юноши возвращается на Землю, чтобы рассказать ему о его происхождении и научить пользоваться суперспособностями.

Нова (Ричард Райдер)

Ричард Райдер был обычным парнем из Нью-Йорка, пока случайно не встретился со смертельно раненым инопланетянином Романном Деем - воином с планеты Ксандр, которому после космической битвы удалось добраться до Земли.

Умирая Дей понял, что ему некому передать свою суперсилу, кроме как Ричарду. Так подросток стал одним из могущественных героев во Вселенной, защитником Нью-Йорка и одним из любимых персонажей комиксов.

Гравитация (Грег Уиллис)

Грег Уиллис родился и вырос в Шебойгане (штат Висконсин). На летних каникулах он отправляется в плавание на семейной яхте. Во время путешествия подростка затягивает таинственная черная дыра. Родители нашли его спустя несколько часов целым и невредимым. Но после случившегося юноша обнаружил, что может управлять гравитацией.

Спидбол (Роберт Болдуин)