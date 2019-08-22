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РИА Новости
Культура

В СМИ обсуждают, кто из героев Marvel мог бы заменить Человека-паука

16:30 22.08.2019
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© Marvel Enterprises (2002) Кадр из фильма "Человек-паук"
Кадр из фильма Человек-паук
© Marvel Enterprises (2002)
МОСКВА, 22 авг ­– РИА Новости. СМИ выбрали пять супергероев комиксов Marvel, которые могли бы заменить Человека-паука после скандальной истории между Disney и Sony, сообщает THR.

Мисс Марвел (Камала Хан)

© MarvelМисс Марвел
Мисс Марвел
© Marvel
Мисс Марвел
Супергероиня из Джерси-сити, которая умеет менять форму тела. Она быстро стала одним из любимых персонажей Marvel, после того как дебютировала с собственной серией комиксов в 2014 году. Камала вполне могла бы заменить Питера Паркера, так как очень на него похожа – она молода, наивна, обладает таким же оптимизмом, как "дружелюбный сосед".

Халклинг (Тедди Альтман)

© MarvelХалклинг
Халклинг
© Marvel
Халклинг
Подросток Тедди похож на Халка. Но, в отличие от Брюса Беннера, который стал зеленым монстром после радиационного облучения, Халклинг – гибрид человека и скрулла – представителя внеземной расы, схожей с рептилиями. Предполагаемый отец юноши возвращается на Землю, чтобы рассказать ему о его происхождении и научить пользоваться суперспособностями.

Нова (Ричард Райдер)

© MarvelНова (Nova)
Нова (Nova)
© Marvel
Нова (Nova)
Ричард Райдер был обычным парнем из Нью-Йорка, пока случайно не встретился со смертельно раненым инопланетянином Романном Деем - воином с планеты Ксандр, которому после космической битвы удалось добраться до Земли.
Умирая Дей понял, что ему некому передать свою суперсилу, кроме как Ричарду. Так подросток стал одним из могущественных героев во Вселенной, защитником Нью-Йорка и одним из любимых персонажей комиксов.

Гравитация (Грег Уиллис)

© MarvelГравити (Gravity)
Гравити (Gravity)
© Marvel
Гравити (Gravity)
Грег Уиллис родился и вырос в Шебойгане (штат Висконсин). На летних каникулах он отправляется в плавание на семейной яхте. Во время путешествия подростка затягивает таинственная черная дыра. Родители нашли его спустя несколько часов целым и невредимым. Но после случившегося юноша обнаружил, что может управлять гравитацией.

Спидбол (Роберт Болдуин)

© MarvelСпидбол (Speedball)
Спидбол (Speedball)
© Marvel
Спидбол (Speedball)
Единственный персонаж из этой подборки, которого создал художник, нарисовавший Человека-паука – Стив Дитко. Роберт Болдуин подрабатывал в лаборатории Хаммонда. Однажды он становится свидетелем эксперимента, в ходе которого ученые попытались попасть в другое измерение с помощью секретного источника энергии.
Кадр из фильма Человек-паук
21 августа, 11:25Культура
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
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КультураКино и сериалыНовости культурыMarvel ComicsНью-Йорк (город)
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