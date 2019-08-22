Джонсон оценил варианты решения вопроса об ирландской границе после Brexit

ЛОНДОН, 22 авг – РИА Новости, Мария Табак. Варианты решения вопроса об ирландской границе после выхода Британии из ЕС существуют, заявил премьер Великобритании Борис Джонсон, призвав европейских коллег "просто сделать это".

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября, парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.

Так называемый "бэкстоп" - главная проблема соглашения Британии и ЕС. Согласно нынешнему документу, "бэкстоп" вступит в силу при отсутствии альтернативных договоренностей после декабря 2022 года и будет предусматривать сохранение ряда правил ЕС для Северной Ирландии. Это, в свою очередь, может повлечь за собой необходимость таможенных проверок на границе Северной Ирландии и остальной территории Соединенного Королевства, а это, по мнению британских властей, угрожает территориальному единству страны.

"Конечно, я хочу соглашения и думаю, что мы можем обеспечить это соглашение", - заявил Джонсон по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, отметив, что для решения вопроса о "бэкстопе" необходим творческий подход. "Ни при каких обстоятельствах проверок на ирландской границе не будет… Есть способы защитить единый рынок и одновременно дать Британии возможность выйти нормальным образом", - подчеркнул Джонсон.

Он не стал подробно останавливаться на деталях различных вариантов, отметив лишь, что предварительная электронная регистрация могла бы стать способом избежать пограничных проверок на острове Ирландия.

Джонсон признался, что ему внушили оптимизм слова, сказанные накануне канцлером Германии Ангелой Меркель. Она предложила Британии представить альтернативные "бэкстопу" предложения в 30-дневный срок. "Мне нравится это отношение в духе "это можно сделать". Давайте обеспечим Brexit, разумный и прагматичный", - заявил британский премьер.