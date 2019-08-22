Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T14:53Z
https://ria.ru/20190822/1557788647.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155680/52/1556805271_0:187:3072:1915_1036x0_80_0_0_fdd26ac7f444403706217d417f16b9ff.jpg
РИА Новости

Джонсон оценил варианты решения вопроса об ирландской границе после Brexit

14:53 22.08.2019
376
© REUTERS / Hannah McKay/File PhotoПротивник Brexit в Лондоне
Противник Brexit в Лондоне
© REUTERS / Hannah McKay/File Photo
Противник Brexit в Лондоне . Архивное фото
ЛОНДОН, 22 авг – РИА Новости, Мария Табак. Варианты решения вопроса об ирландской границе после выхода Британии из ЕС существуют, заявил премьер Великобритании Борис Джонсон, призвав европейских коллег "просто сделать это".
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября, парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.
Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне
Вчера, 13:19РИА Новости
Источник рассказал о последствиях жесткого Brexit для мировой экономики
Так называемый "бэкстоп" - главная проблема соглашения Британии и ЕС. Согласно нынешнему документу, "бэкстоп" вступит в силу при отсутствии альтернативных договоренностей после декабря 2022 года и будет предусматривать сохранение ряда правил ЕС для Северной Ирландии. Это, в свою очередь, может повлечь за собой необходимость таможенных проверок на границе Северной Ирландии и остальной территории Соединенного Королевства, а это, по мнению британских властей, угрожает территориальному единству страны.
"Конечно, я хочу соглашения и думаю, что мы можем обеспечить это соглашение", - заявил Джонсон по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, отметив, что для решения вопроса о "бэкстопе" необходим творческий подход. "Ни при каких обстоятельствах проверок на ирландской границе не будет… Есть способы защитить единый рынок и одновременно дать Британии возможность выйти нормальным образом", - подчеркнул Джонсон.
Он не стал подробно останавливаться на деталях различных вариантов, отметив лишь, что предварительная электронная регистрация могла бы стать способом избежать пограничных проверок на острове Ирландия.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Париже. 22 августа 2019
Вчера, 14:48РИА Новости
Макрон выступил за сохранение механизма "бэкстоп" в договоре по Brexit
Джонсон признался, что ему внушили оптимизм слова, сказанные накануне канцлером Германии Ангелой Меркель. Она предложила Британии представить альтернативные "бэкстопу" предложения в 30-дневный срок. "Мне нравится это отношение в духе "это можно сделать". Давайте обеспечим Brexit, разумный и прагматичный", - заявил британский премьер.
Также он подчеркнул, что Франция была и останется важнейшим партнером Великобритании. "И что бы ни случилось с Brexit, наша общая цель – усилить наше экономическое взаимопроникновение", - сказал Джонсон, отметив, что Лондон остается одной из главных "французских столиц" в мире.
150100
Обсудить 0
BrexitЭммануэль МакронБорис ДжонсонЕвросоюзАнгела МеркельВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Париже. 22 августа 2019
Макрон выступил за сохранение механизма "бэкстоп" в договоре по Brexit
РИА
Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон заявил, что ясность по Brexit должна появиться в течение 30 дней
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
Евросоюз готовится ко всем сценариям Brexit, заявил Макрон
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
Лента
новостей
Автомобиль скорой медицинской помощи
СМИ: сотрудник "Магнита" умер на совещании от передозировки наркотиков
Титаник в доке порта Саутгемптон перед отправлением
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях "Титаника"
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Историк Зураб Гаджиев отвечает на вопросы Рамзана Кадырова
Дагестанский историк ответил Кадырову на вопросы об имаме Шамиле
Премьер-министр Борис Джонсон
Зеленский и Джонсон обсудили идею возвращения России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Армия САР заняла Хан-Шейхун
Сирийская армия заняла крупнейший оплот террористов в Идлибе Хан-Шейхун
Президент США Дональд Трамп
Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истории
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Здание ООН в Нью-Йорке
Россия заявила об открытости к диалогу по стратегической стабильности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
22:57США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
Лента новостейМолния