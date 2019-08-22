Путин заявил о необходимости решения ряда проблем в угледобывающей отрасли

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Много вопросов, касающихся российской угольной отрасли, в последние годы было решено, однако при этом ряд проблем остается, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с руководителями угледобывающих регионов РФ.

"Много вопросов (угледобывающей отрасли - ред.) решено было в последние годы, но огромное количество проблем осталось нерешенными", - сказал он.

На сегодняшний день в отрасли занято 143,8 тысячи человек, добавил президент.