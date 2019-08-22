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РИА Новости

Путин заявил о необходимости решения ряда проблем в угледобывающей отрасли

14:31 22.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Много вопросов, касающихся российской угольной отрасли, в последние годы было решено, однако при этом ряд проблем остается, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с руководителями угледобывающих регионов РФ.
"Много вопросов (угледобывающей отрасли - ред.) решено было в последние годы, но огромное количество проблем осталось нерешенными", - сказал он.
На сегодняшний день в отрасли занято 143,8 тысячи человек, добавил президент.
"За прошлый год наблюдается даже небольшой рост (количества занятых в угледобывающей отрасли людей) - на 1,8%", - резюмировал Путин
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