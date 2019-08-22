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РИА Новости

Профсоюзы России и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

14:18 22.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Федерации профсоюзов самопровозглашенной Луганской народной республики Олег Акимов
Председатель Федерации профсоюзов самопровозглашенной Луганской народной республики Олег Акимов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Федерации профсоюзов самопровозглашенной Луганской народной республики Олег Акимов. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Председатель Федерации профсоюзов самопровозглашенной Луганской народной республики Олег Акимов и председатель объединения профсоюзов России, депутат Сергей Вострецов подписали в Луганске соглашение о сотрудничестве профсоюзных организаций, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня федерация профсоюзов ЛНР заключила соглашение о сотрудничестве между федерацией профсоюзов ЛНР и объединением профсоюзов России "Соцпроф", - сообщили РИА Новости в пресс-службе федерации профсоюзов республики.
Во время встречи, на которой присутствовал также прибывший в республику депутат Госдумы РФ Андрей Козенко, Акимов выразил благодарность делегации из РФ за поддержку и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.
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