Профсоюзы России и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Председатель Федерации профсоюзов самопровозглашенной Луганской народной республики Олег Акимов и председатель объединения профсоюзов России, депутат Сергей Вострецов подписали в Луганске соглашение о сотрудничестве профсоюзных организаций, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня федерация профсоюзов ЛНР заключила соглашение о сотрудничестве между федерацией профсоюзов ЛНР и объединением профсоюзов России "Соцпроф", - сообщили РИА Новости в пресс-службе федерации профсоюзов республики.
Во время встречи, на которой присутствовал также прибывший в республику депутат Госдумы РФ Андрей Козенко, Акимов выразил благодарность делегации из РФ за поддержку и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.