Профсоюзы России и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

"Сегодня федерация профсоюзов ЛНР заключила соглашение о сотрудничестве между федерацией профсоюзов ЛНР и объединением профсоюзов России "Соцпроф", - сообщили РИА Новости в пресс-службе федерации профсоюзов республики.

Во время встречи, на которой присутствовал также прибывший в республику депутат Госдумы РФ Андрей Козенко, Акимов выразил благодарность делегации из РФ за поддержку и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.