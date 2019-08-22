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РИА Новости

Путин: рост угледобычи должен сопровождаться внедрением новых технологий

14:07 22.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Рост угледобычи в России должен идти в ногу с внедрением новых технологий, нужно уделять внимание безопасности, а гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе - опасно и недопустимо, заявил президент России Владимир Путин.
"Подчеркну: рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей региона в целом", - сказал глава государства на совещании по вопросам угледобычи в преддверии Дня шахтера.
"И, конечно, необходимо уделять особое внимание вопросам экологии. Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе - это опасно, а значит и недопустимо", - добавил Путин.
По его словам, недопустимо забывать и о жизни работающих в городах и поселках, где добывают уголь. "Также как и забывать о том, как и чем живут люди, есть ли в регионах работа для населения, как обстоит дело с дошкольными учреждениями, (учреждениями) здравоохранения, образования, благоустройством городов и поселков", - сказал президент.
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