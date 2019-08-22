Путин: рост угледобычи должен сопровождаться внедрением новых технологий

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Рост угледобычи в России должен идти в ногу с внедрением новых технологий, нужно уделять внимание безопасности, а гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе - опасно и недопустимо, заявил президент России Владимир Путин.

"Подчеркну: рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей региона в целом", - сказал глава государства на совещании по вопросам угледобычи в преддверии Дня шахтера.

"И, конечно, необходимо уделять особое внимание вопросам экологии. Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе - это опасно, а значит и недопустимо", - добавил Путин.

По его словам, недопустимо забывать и о жизни работающих в городах и поселках, где добывают уголь. "Также как и забывать о том, как и чем живут люди, есть ли в регионах работа для населения, как обстоит дело с дошкольными учреждениями, (учреждениями) здравоохранения, образования, благоустройством городов и поселков", - сказал президент.