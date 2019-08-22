Путин оценил потенциал угольной отрасли в России

"Угольная промышленность вот уже три столетия вносит огромный вклад в развитие нашей страны и сегодня демонстрирует хорошие показатели угледобычи, уверенный экспортный потенциал, большие перспективы роста на новых месторождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке", - сказал Путин.