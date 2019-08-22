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РИА Новости

Источник рассказал о последствиях жесткого Brexit для мировой экономики

13:19 22.08.2019
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© AFP 2019 / Justin Tallis Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне
Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне
© AFP 2019 / Justin Tallis 
Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Выход Великобритании из Евросоюза без ратифицированного договора об условиях этого процесса будет чрезвычайно негативным событием для глобальной экономики в контексте нынешней торговой напряжённости, сказал журналистам источник в структурах ЕС.
"Что касается повестки G7, в контексте торговой напряженности Brexit без сделки был бы чрезвычайно негативным событием не только для Великобритании, но и для глобальной экономики", - сказал он.
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Выход страны из союза официально не стоит на повестке дня саммита "Большой семёрки", который пройдет 24-26 августа во Франции, добавил источник.
Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября.
Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Одним из камней преткновения в этом договоре стали положения по границе с Ирландией, так называемый "бэкстоп".
Еврокомиссия в свою очередь неоднократно заявляла, что достигнутое в прошлом году соглашение об условиях Brexit не подлежит пересмотру и об изменении его условий переговоров быть не может. При этом ЕК заявила и о готовности оценить конкретные предложения Великобритании по Brexit, если они будут укладываться в канву достигнутого прошлогоднего договора о "разводе".
Нынешний, новый британский премьер Борис Джонсон намерен реализовать Brexit в конце октября "при любом сценарии".
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