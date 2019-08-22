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РИА Новости
Война в Сирии

В Турции заявили об обстреле наблюдательного пункта сирийскими военными

13:00 22.08.2019 (обновлено: 13:04 22.08.2019)
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© AFP 2019Сирийские правительственные войска в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Сирийские правительственные войска в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб
© AFP 2019
АНКАРА, 22 авг – РИА Новости. Самолеты ВВС Сирии открыли пулеметный огонь по местности, прилежащей турецкому наблюдательному пункту номер 8 в районе города Хан-Шейхун в сирийском Идлибе, сообщает агентство Anadolu в четверг.
В результате инцидента никто не пострадал, ущерб наблюдательному пункту не был нанесен.
Сирийские правительственные войска в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Вчера, 08:00РИА Новости
Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном
Как сообщил ранее РИА Новости сирийский источник, правительственная армия САР заняла город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, сейчас в городе проводится зачистка и разминирование.
После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня". Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
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