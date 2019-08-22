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РИА Новости

Россия выиграла финальную эстафету "Танкового биатлона"

13:33 22.08.2019 (обновлено: 13:34 22.08.2019)
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Пятые Армейские международные игры проходили с 3 по 17 августа на 25 военных полигонах 10 государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана.
Победу в финальной эстафете "Танкового биатлона" в субботу, 17 августа, на полигоне Алабино одержала команда России.
Серебряным призером стала сборная Белоруссии, бронзу завоевала команда Казахстана.
Спонсором международных армейских игр по танковому биатлону стал Промсвязьбанк, опорный банк по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Танки Т-72Б3 команд армий России (справа), Азербайджана и Казахстана на Армейских международных играх.

Танки Т-72Б3 команд армий России, Азербайджана и Казахстана на дистанции финальной эстафеты первого дивизиона конкурса Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019
1 из 12

Танки Т-72Б3 команд армий России (справа), Азербайджана и Казахстана на Армейских международных играх.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В одном из заездов российская сборная также установила новый рекорд скорости в рамках "Армейских игр" – отечественный экипаж смог развить скорость в 84 километров в час, а также пройти трассу за 1 час 33 минуты 20 секунд. За это время была поражена 21 мишень из 24 возможных.

Танк Т-72Б3 команды армии России на дистанции финальной эстафеты первого дивизиона конкурса Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019
2 из 12

В одном из заездов российская сборная также установила новый рекорд скорости в рамках "Армейских игр" – отечественный экипаж смог развить скорость в 84 километров в час, а также пройти трассу за 1 час 33 минуты 20 секунд. За это время была поражена 21 мишень из 24 возможных.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Зрители "Танкового биатлона" V Армейских международных игр-2019 в парке "Патриот".

Зрители Танкового биатлона V Армейских международных игр-2019 в парке Патриот
3 из 12

Зрители "Танкового биатлона" V Армейских международных игр-2019 в парке "Патриот".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Танк Т-72Б3 команды армии России на огневом рубеже.

Танк Т-72Б3 команды армии России на дистанции финальной эстафеты первого дивизиона конкурса Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019
4 из 12

Танк Т-72Б3 команды армии России на огневом рубеже.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Болельщики команды армии России во время финальной эстафеты первого дивизиона конкурса "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 в парке "Патриот".

Болельщики команды армии России во время финальной эстафеты первого дивизиона конкурса Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019
5 из 12

Болельщики команды армии России во время финальной эстафеты первого дивизиона конкурса "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 в парке "Патриот".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников

"Танковый биатлон" пользуется неизменной любовью зрителей. Ежегодно тысячи человек приезжают в парк "Патриот" на "Армейские игры" посмотреть на мастерство военных экипажей и поболеть за участвующие команды.

Зрители Танкового биатлона V Армейских международных игр-2019 в парке Патриот
6 из 12

"Танковый биатлон" пользуется неизменной любовью зрителей. Ежегодно тысячи человек приезжают в парк "Патриот" на "Армейские игры" посмотреть на мастерство военных экипажей и поболеть за участвующие команды.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Танк Т-72Б3 команды армии России на дистанции финальной эстафеты первого дивизиона конкурса "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 в парке "Патриот".

Танк Т-72Б3 команды армии России на дистанции финальной эстафеты первого дивизиона конкурса Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019
7 из 12

Танк Т-72Б3 команды армии России на дистанции финальной эстафеты первого дивизиона конкурса "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 в парке "Патриот".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Помимо зрелищных соревнований посетителям парка "Патриот" была предложена развлекательная программа с розыгрышем памятных призов, фотозоной и викториной на тему финансовой грамотности, организатором которой выступил спонсор Армейских игр ПСБ банк. У маленьких посетителей "Танкового биатлона" большой популярностью пользовалось другое развлечение – надувной танк-батут.

Посетители соревнований Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка
8 из 12

Помимо зрелищных соревнований посетителям парка "Патриот" была предложена развлекательная программа с розыгрышем памятных призов, фотозоной и викториной на тему финансовой грамотности, организатором которой выступил спонсор Армейских игр ПСБ банк. У маленьких посетителей "Танкового биатлона" большой популярностью пользовалось другое развлечение – надувной танк-батут.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Посетители соревнований "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка.

Посетители соревнований Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка
9 из 12

Посетители соревнований "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Зрители финала "Танкового биатлона" V Армейских международных игр-2019 в парке "Патриот".

Зрители финала Танкового биатлона V Армейских международных игр-2019 в парке Патриот
10 из 12

Зрители финала "Танкового биатлона" V Армейских международных игр-2019 в парке "Патриот".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Армейские международные игры – не только про спорт и мастерство управления боевой техникой. В день старта соревнований в парке "Патриот" состоялось открытие памятной аллеи и скульптурной группы, посвященных тяжелому труду миротворцев. Композиция призвана отдать дань памяти всем, кто несет свою службу во имя мира на земле, а также тем, кто пожертвовал ради этого своей жизнью. Монумент был создан по инициативе министра обороны Сергея Шойгу авторским коллективом под руководством скульптора Даши Намдакова при поддержке ПСБ банка.

В парке Патриот во время проведения конкурса Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019
11 из 12

Армейские международные игры – не только про спорт и мастерство управления боевой техникой. В день старта соревнований в парке "Патриот" состоялось открытие памятной аллеи и скульптурной группы, посвященных тяжелому труду миротворцев. Композиция призвана отдать дань памяти всем, кто несет свою службу во имя мира на земле, а также тем, кто пожертвовал ради этого своей жизнью. Монумент был создан по инициативе министра обороны Сергея Шойгу авторским коллективом под руководством скульптора Даши Намдакова при поддержке ПСБ банка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков вручили кубок военнослужащим армии России за 1-е место в финале первого дивизиона конкурса "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019.

Валерий Герасимов и Олег Салюков вручили кубок военнослужащим армии России за 1-е место в финале первого дивизиона конкурса Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019
12 из 12

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков вручили кубок военнослужащим армии России за 1-е место в финале первого дивизиона конкурса "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Т-72БОлег СалюковВалерий ГерасимовПромсвязьбанкСергей ШойгуКитайРоссияИранБезопасностьОбщество
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