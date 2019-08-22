Россия выиграла финальную эстафету "Танкового биатлона"

Армейские международные игры – не только про спорт и мастерство управления боевой техникой. В день старта соревнований в парке "Патриот" состоялось открытие памятной аллеи и скульптурной группы, посвященных тяжелому труду миротворцев. Композиция призвана отдать дань памяти всем, кто несет свою службу во имя мира на земле, а также тем, кто пожертвовал ради этого своей жизнью. Монумент был создан по инициативе министра обороны Сергея Шойгу авторским коллективом под руководством скульптора Даши Намдакова при поддержке ПСБ банка.