Россия выиграла финальную эстафету "Танкового биатлона"

Танки Т-72Б3 команд армий России (справа), Азербайджана и Казахстана на Армейских международных играх.
Танки Т-72Б3 команд армий России (справа), Азербайджана и Казахстана на Армейских международных играх.
В одном из заездов российская сборная также установила новый рекорд скорости в рамках "Армейских игр" – отечественный экипаж смог развить скорость в 84 километров в час, а также пройти трассу за 1 час 33 минуты 20 секунд. За это время была поражена 21 мишень из 24 возможных.
В одном из заездов российская сборная также установила новый рекорд скорости в рамках "Армейских игр" – отечественный экипаж смог развить скорость в 84 километров в час, а также пройти трассу за 1 час 33 минуты 20 секунд. За это время была поражена 21 мишень из 24 возможных.
Зрители "Танкового биатлона" V Армейских международных игр-2019 в парке "Патриот".
Зрители "Танкового биатлона" V Армейских международных игр-2019 в парке "Патриот".
Танк Т-72Б3 команды армии России на огневом рубеже.
Танк Т-72Б3 команды армии России на огневом рубеже.
Болельщики команды армии России во время финальной эстафеты первого дивизиона конкурса "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 в парке "Патриот".
Болельщики команды армии России во время финальной эстафеты первого дивизиона конкурса "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 в парке "Патриот".
"Танковый биатлон" пользуется неизменной любовью зрителей. Ежегодно тысячи человек приезжают в парк "Патриот" на "Армейские игры" посмотреть на мастерство военных экипажей и поболеть за участвующие команды.
"Танковый биатлон" пользуется неизменной любовью зрителей. Ежегодно тысячи человек приезжают в парк "Патриот" на "Армейские игры" посмотреть на мастерство военных экипажей и поболеть за участвующие команды.
Танк Т-72Б3 команды армии России на дистанции финальной эстафеты первого дивизиона конкурса "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 в парке "Патриот".
Танк Т-72Б3 команды армии России на дистанции финальной эстафеты первого дивизиона конкурса "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 в парке "Патриот".
Помимо зрелищных соревнований посетителям парка "Патриот" была предложена развлекательная программа с розыгрышем памятных призов, фотозоной и викториной на тему финансовой грамотности, организатором которой выступил спонсор Армейских игр ПСБ банк. У маленьких посетителей "Танкового биатлона" большой популярностью пользовалось другое развлечение – надувной танк-батут.
Помимо зрелищных соревнований посетителям парка "Патриот" была предложена развлекательная программа с розыгрышем памятных призов, фотозоной и викториной на тему финансовой грамотности, организатором которой выступил спонсор Армейских игр ПСБ банк. У маленьких посетителей "Танкового биатлона" большой популярностью пользовалось другое развлечение – надувной танк-батут.
Посетители соревнований "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка.
Посетители соревнований "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка.
Зрители финала "Танкового биатлона" V Армейских международных игр-2019 в парке "Патриот".
Зрители финала "Танкового биатлона" V Армейских международных игр-2019 в парке "Патриот".
Армейские международные игры – не только про спорт и мастерство управления боевой техникой. В день старта соревнований в парке "Патриот" состоялось открытие памятной аллеи и скульптурной группы, посвященных тяжелому труду миротворцев. Композиция призвана отдать дань памяти всем, кто несет свою службу во имя мира на земле, а также тем, кто пожертвовал ради этого своей жизнью. Монумент был создан по инициативе министра обороны Сергея Шойгу авторским коллективом под руководством скульптора Даши Намдакова при поддержке ПСБ банка.
Армейские международные игры – не только про спорт и мастерство управления боевой техникой. В день старта соревнований в парке "Патриот" состоялось открытие памятной аллеи и скульптурной группы, посвященных тяжелому труду миротворцев. Композиция призвана отдать дань памяти всем, кто несет свою службу во имя мира на земле, а также тем, кто пожертвовал ради этого своей жизнью. Монумент был создан по инициативе министра обороны Сергея Шойгу авторским коллективом под руководством скульптора Даши Намдакова при поддержке ПСБ банка.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков вручили кубок военнослужащим армии России за 1-е место в финале первого дивизиона конкурса "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков вручили кубок военнослужащим армии России за 1-е место в финале первого дивизиона конкурса "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019.