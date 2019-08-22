Официальный курс евро снизился на 67 копеек

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 66,77 копейки - до 72,8312 рубля, курс доллара уменьшился на 64,34 копейки - до 65,6196 рубля, следует из данных Банка России.