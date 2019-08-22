Официальный курс евро снизился на 67 копеек

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 66,77 копейки - до 72,8312 рубля, курс доллара уменьшился на 64,34 копейки - до 65,6196 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 65,44 копейки, составив 68,8648 рубля.
19 августа, 14:30РИА НовостиКурс доллара обновил максимум с середины февраля