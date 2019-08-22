Путин поручил использовать разработки российских ученых в фарминдустрии

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть в стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года меры по учету результатов научных исследований в области разработки конкурентоспособных отечественных лекарств, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Поручения даны после посещения Уральского федерального госуниверситета.
"Предусмотреть в стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2030 года и в плане ее реализации меры, направленные на обеспечение учета результатов научных исследований (включая клинические исследования) в области разработки конкурентоспособных отечественных лекарственных средств, проводимых научными организациями и образовательными организациями высшего образования, а также оценить возможность коммерциализации и внедрения этих результатов", - говорится в поручениях в адрес кабмина.
Ответственным назначен председатель правительства, который должен подготовить соответствующий доклад до 20 декабря.
Также кабмину поручено до 1 ноября представить предложения по совершенствованию порядка разработки, изготовления и применения отечественных радиофармацевтических лекарственных средств, а также по расширению сфер их применения.