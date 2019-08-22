Путин поручил использовать разработки российских ученых в фарминдустрии

"Предусмотреть в стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2030 года и в плане ее реализации меры, направленные на обеспечение учета результатов научных исследований (включая клинические исследования) в области разработки конкурентоспособных отечественных лекарственных средств, проводимых научными организациями и образовательными организациями высшего образования, а также оценить возможность коммерциализации и внедрения этих результатов", - говорится в поручениях в адрес кабмина.