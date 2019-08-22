В Находке полицейские спасли пенсионерку из тонувшей машины

ВЛАДИВОСТОК, 22 авг - РИА Новости. Двое полицейских и местный житель спасли пенсионерку из заглохшей машины, которая оказалась наполовину заполнена водой из-за подтопления улиц в Находке, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

В ночь на четверг на Находку обрушился сильнейший ливень. По словам представителя администрации города, "дождь шел стеной", выпало более 50 миллиметров осадков, был серьезно подтоплен один из участков в микрорайоне "Южный". В городе ввели режим ЧС. Местные жители делятся в соцсетях фото и видео, на которых видно, как вода заливает общественный транспорт, автомобили на улице практически наполовину находятся в воде. В настоящее время вода ушла с затопленных участков.

"Сильно подтопленным оказался участок автодороги около крупного торгового центра на улице Спортивной. Так, прибывшие инспекторы ДПС отдела МВД России по городу Находке обнаружили в месте сильного затопления заглохшую автомашину. Вода проникла в салон транспортного средства и наполовину заполнила его. За рулем находилась 67-летняя женщина. Ей пришлось ждать помощи в холодной воде", - говорится в сообщении.

Двое полицейских Денис Вереновский и Алексей Елизов, а также преподаватель известного в Находке танцевального коллектива Виктор Ключников вызволили пенсионерку из автомобиля, перенесли ее в безопасное место и вызвали скорую.