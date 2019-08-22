В Сургуте пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

"По предварительной информации, столкнулись три автомобиля - Volkswagen и две Toyota. Обстоятельства пока выясняются. Пострадали пять человек, один из них - мужчина 1955 года рождения - в реанимации. Остальные доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести", - сказал представитель УМВД.