В Сургуте пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 авг - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения трех иномарок в Сургуте (ХМАО), сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД.
Авария, по данным ведомства, произошла в четверг около 11.30 (9.30 мск) на Нефтеюганском шоссе.
"По предварительной информации, столкнулись три автомобиля - Volkswagen и две Toyota. Обстоятельства пока выясняются. Пострадали пять человек, один из них - мужчина 1955 года рождения - в реанимации. Остальные доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести", - сказал представитель УМВД.
По словам собеседника агентства, среди пострадавших - несовершеннолетний 2003 года рождения.
Как отмечает местная телекомпания "СургутИнформТВ", публикующая кадры с места аварии, у одной из машин отказали тормоза, из-за чего ее вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение.