В Нижегородской области ищут мужчину, стрелявшего из ружья в односельчан

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Мужчина, стрелявший из ружья в односельчан из-за оброненной бутылки алкоголя, после чего один из них скончался, разыскивается в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в ночь на 20 августа возле автобусной остановки в селе Семеново Уренского района между односельчанами произошла ссора и драка из-за упавшей бутылки с алкоголем. После этого злоумышленник сходил домой за ружьем и, вернувшись, несколько раз выстрелил по обидчикам, а затем скрылся с места преступления. Двое потерпевших были госпитализированы с огнестрельными ранениями, 21 августа один из них скончался.