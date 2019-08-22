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РИА Новости

На Урале девочка погибла от удара током на прогулке у дома

11:50 22.08.2019 (обновлено: 12:24 22.08.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 22 авг — РИА Новости. В Челябинской области двоих детей ударило током во время прогулки, 12-летняя девочка погибла, ее шестилетний брат в больнице, сообщает СУ СК по региону.
По предварительным данным, дети гуляли после дождя около частного дома в поселке Кисегачинский. Мальчика поразил разряд, когда он взял в руку провод заземления, проходивший по опоре, сестра пыталась отвести брата, но тоже получила электротравму. Родственники вытащили детей из зоны поражения и доставили больницу.
В региональном Минздраве РИА Новости сообщили, что девочку привезли в местную больницу ночью без видимых признаков жизни, реанимация не дала результата. Мальчика экстренно отвезли в областную детскую больницу на реанимобиле.
Уголовное дело открыто по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Машина Следственного комитета РФ
19 августа, 12:01РИА Новости
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