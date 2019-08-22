На Урале девочка погибла от удара током на прогулке у дома

ЧЕЛЯБИНСК, 22 авг — РИА Новости. В Челябинской области двоих детей ударило током во время прогулки, 12-летняя девочка погибла, ее шестилетний брат в больнице, сообщает СУ СК по региону.

По предварительным данным, дети гуляли после дождя около частного дома в поселке Кисегачинский. Мальчика поразил разряд, когда он взял в руку провод заземления, проходивший по опоре, сестра пыталась отвести брата, но тоже получила электротравму. Родственники вытащили детей из зоны поражения и доставили больницу.

В региональном Минздраве РИА Новости сообщили, что девочку привезли в местную больницу ночью без видимых признаков жизни, реанимация не дала результата. Мальчика экстренно отвезли в областную детскую больницу на реанимобиле.