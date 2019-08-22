Пресс-конференция к началу сезона Московского театра "Новая опера"

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2 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, приуроченная к открытию 29-го сезона Московского театра "Новая опера" им. Е.В. Колобова.