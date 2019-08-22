В Москве проконтролируют ситуацию с отравившимся наркотиками младенцем

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович взял на контроль ситуацию с восьмимесячным ребенком, у которого в организме обнаружили наркотические вещества.
Ранее "Комсомольская правда" написала о том, что в Москве восьмимесячную девочку госпитализировали с наркотическим отравлением. Отмечалось, что, по предварительным данным, наркотики могли попасть в организм младенца с молоком матери. Правоохранительные органы задержали женщину для допроса.
"Взяли на контроль, запросили всех, кого можно. Мы хотим получить информацию и из правоохранительных органов точную письменно, мы запросы все сделали, и в департамент здравоохранения, чтобы, прежде чем делать какие-то выводы и предложения, сразу всех обвинять не хочется, хочется выяснить, что произошло", - сказал Бунимович РИА Новости.
По его словам, официальных письменных ответов на свои запросы омбудсмен еще не получал. При этом он заявил, что ребенок пока находится в тяжелом состоянии.
"Предварительно, действительно, там обнаружили соответствующие следы (наркотические). Но надо понять, как они попали в организм ребенка. Это уже соответствующие следственные органы сейчас разбираются", - сказал Бунимович.
Он также отметил, что органы социальной защиты, которые сопровождают эту семью, тоже взяли это дело на контроль.
Все дальнейшие действия зависят от того, что выяснит следствие, подчеркнул Бунимович.
"Наша задача, прежде всего, - помощь и сопровождение. Надо понять, насколько серьезная эта ситуация, если там действительно есть наркотические проблемы у кого-то, конечно, в таких случаях мы будем всячески помогать, может надо будет пройти через реабилитацию", - отметил омбудсмен.