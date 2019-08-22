В Москве проконтролируют ситуацию с отравившимся наркотиками младенцем

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович взял на контроль ситуацию с восьмимесячным ребенком, у которого в организме обнаружили наркотические вещества.

Ранее "Комсомольская правда" написала о том, что в Москве восьмимесячную девочку госпитализировали с наркотическим отравлением. Отмечалось, что, по предварительным данным, наркотики могли попасть в организм младенца с молоком матери. Правоохранительные органы задержали женщину для допроса.

"Взяли на контроль, запросили всех, кого можно. Мы хотим получить информацию и из правоохранительных органов точную письменно, мы запросы все сделали, и в департамент здравоохранения, чтобы, прежде чем делать какие-то выводы и предложения, сразу всех обвинять не хочется, хочется выяснить, что произошло", - сказал Бунимович РИА Новости.

По его словам, официальных письменных ответов на свои запросы омбудсмен еще не получал. При этом он заявил, что ребенок пока находится в тяжелом состоянии.

"Предварительно, действительно, там обнаружили соответствующие следы (наркотические). Но надо понять, как они попали в организм ребенка. Это уже соответствующие следственные органы сейчас разбираются", - сказал Бунимович.

Он также отметил, что органы социальной защиты, которые сопровождают эту семью, тоже взяли это дело на контроль.

Все дальнейшие действия зависят от того, что выяснит следствие, подчеркнул Бунимович.