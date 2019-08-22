Трое турецких военных погибли в столкновении с членами РПК на юге страны

"В районе населенного пункта Кёсрели провинции Ширнак 21 августа между военнослужащими, охранявшими объект государственной нефтяной компании TPAO, и членами сепаратистской террористической группировки (РПК - ред.) произошло вооруженное столкновение, в результате которого погибли трое военных. Уничтожены два террориста. В тот же день силами безопасности был уничтожен еще один террорист, который готовился совершить теракт", - говорится в сообщении.