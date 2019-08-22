Трое турецких военных погибли в столкновении с членами РПК на юге страны

АНКАРА, 22 авг – РИА Новости. Трое турецких военнослужащих были убиты в ходе столкновения с членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Ширнак на юго-востоке Турции, говорится в заявлении администрации провинции.
"В районе населенного пункта Кёсрели провинции Ширнак 21 августа между военнослужащими, охранявшими объект государственной нефтяной компании TPAO, и членами сепаратистской террористической группировки (РПК - ред.) произошло вооруженное столкновение, в результате которого погибли трое военных. Уничтожены два террориста. В тот же день силами безопасности был уничтожен еще один террорист, который готовился совершить теракт", - говорится в сообщении.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.
По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.