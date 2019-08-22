"Ручной" отбор проектов модернизации ТЭС на 2025 год предлагают увеличить

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Объем мощности по программе модернизации ТЭС в РФ, которую правкомиссия будет отбирать в ручном режиме на 2025 год, может быть увеличен до 2,5 ГВт, следует из проекта постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов, который разработало Минэнерго.

Объем отбора проектов программы модернизации ТЭС на 2025 год составляет 4,6 ГВт, из которых 4,1 ГВт отбираются на конкурсе. На конкурсные мощности энергокомпании уже подали технические заявки на 17,66 ГВт. Так, если квота для ручного отбора будет увеличена до 2,5 ГВт, общий отбор на этот год может вырасти до 6,6 МВт. В этом случае доля отбора правкомиссии увеличится с 15% до 39%. Если же общая годовая мощность будет сохранена в объеме 4,6 ГВт, а квота правкомиссии увеличена до 2,5 ГВт - то "ручной" отбор займет 54%.

В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. По общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики.

Минэнерго в пояснительной записке к проекту отмечает, что по итогам отбора проектов на 2022-2024 годы произошло снижение размера капзатрат от предельных значений, которое установило правительство. Снижение составило около 70% (порядка 299 миллиардов рублей в ценах 2021 года), размер снижения инвестиций относительно предельных значений по итогам централизованного отбора на 2025 год оценивается в сумму порядка 70-80 миллиардов рублей.

"Указанная оценка позволяет предусмотреть увеличение квоты, в рамках которой правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики может быть принято решение в отношении дополнительных проектов модернизации суммарно до 2500 МВт", - говорится в материалах.