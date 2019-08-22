Россия представила на Пекинской книжной ярмарке издания к 75-летию Победы

На российском стенде - новые издания русской классики и произведения современных авторов, произведения для детей и юношества, свежие издания российской китаистики. Накануне открытия ярмарки премию China Special Book Award за книги о Китае торжественно вручили востоковеду Юрию Тавровскому. Его недавняя книга "Си Цзиньпин. Новая эпоха" вызвала здесь неподдельный интерес.

На российском стенде будет действовать авторская площадка для встреч с писателями и презентаций.

Отдельная экспозиция посвящена книгам, выпущенным в рамках двусторонней Программы перевода и издания произведений российской и китайской классической и современной литературы. Программа действует с 2013 года. Предполагается, что в Китае должна быть издана Библиотека русской литературы в 50 томах, а в России - такая же Библиотека китайской литературы. На ярмарке пройдет круглый стол, посвященный предварительным итогам и перспективам программы, которую планируется значительно расширить.