Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T11:28Z
https://ria.ru/20190822/1557776024.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/104283/79/1042837980_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_ff89b7a35f37196d4bd9c000ad11e5e2.jpg
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Россия представила на Пекинской книжной ярмарке издания к 75-летию Победы

11:28 22.08.2019
25
© Fotolia / SeanPavonePhotoГород Пекин
Город Пекин
© Fotolia / SeanPavonePhoto
МОСКВА, 22 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Книги о Китае, переводы классики и современной литературы с китайского и на китайский, издания к 75-летию Победы представлены в российской экспозиции на открывшейся в среду Пекинской международной книжной ярмарке.
На российском стенде - новые издания русской классики и произведения современных авторов, произведения для детей и юношества, свежие издания российской китаистики. Накануне открытия ярмарки премию China Special Book Award за книги о Китае торжественно вручили востоковеду Юрию Тавровскому. Его недавняя книга "Си Цзиньпин. Новая эпоха" вызвала здесь неподдельный интерес.
На российском стенде будет действовать авторская площадка для встреч с писателями и презентаций.
Отдельная экспозиция посвящена книгам, выпущенным в рамках двусторонней Программы перевода и издания произведений российской и китайской классической и современной литературы. Программа действует с 2013 года. Предполагается, что в Китае должна быть издана Библиотека русской литературы в 50 томах, а в России - такая же Библиотека китайской литературы. На ярмарке пройдет круглый стол, посвященный предварительным итогам и перспективам программы, которую планируется значительно расширить.
Международная книжная ярмарка будет работать до 25 августа.
000000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеЮрий ТавровскийСи ЦзиньпинМоскваКитайРоссия
Рекомендуем
Шереметьево
Hainan Airlines и Шереметьево провели обучение специалистов погранконтроля
РИА
Новости
Тренировка пилотажной группы Русские витязи в подмосковном Жуковском в преддверии авиасалона МАКС-2009
Более 20 китайских компаний примут участие в МАКС-2019
График
Объем сделок в Маньчжурской зоне торговли достиг исторического рекорда
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи
Путин анонсировал совместную работу российских и финских ученых
Лента
новостей
Представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн на пресс-конференции в Министерстве торговли в Пекине
Пекин назвал давление США на китайские компании безосновательным
Фотограф
Фотографы из Китая и России отправились в путешествие по провинции Цзилинь
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Лавров обсудил с главой МИД Германии "Северный поток – 2"
Здание парламента Австрии в Вене
Совет по туризму Вены назвал число российских туристов, посещающих город
Парк Зарядье
В "Зарядье" покажут три фильма об экологии
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Путин заявил об окончании работ на финском участке "Северного потока – 2"
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил потенциал экономического сотрудничества России и Мозамбика
Владимир Путин во время телефонного разговора
Книга Хуберта Зайпеля "Путин: логика власти" вышла на китайском языке
Мужчина сидит за компьютером
Эксперты выяснили, как часто туристы выбирают маршруты по советам блогеров
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Саудовская Аравия планирует принимать 100 миллионов туристов в год
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Путин рассчитывает на реализацию проекта "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
Лента новостейМолния