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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Объем сделок в Маньчжурской зоне торговли достиг исторического рекорда

11:26 22.08.2019
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© Fotolia / sdecoretГрафик
График
© Fotolia / sdecoret
МОСКВА, 22 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Ежедневный средний объем сделок в Маньчжурской зоне китайско-российской торговли впервые за 7 месяцев текущего года достиг 400 тысяч юаней - это новый исторический рекорд.
Основными направлениями работы особой территории считаются пограничная торговля, туризм, общепит.
Туристические автобусы могут напрямую проехать в зону взаимной торговли через "специальный коридор". В этой зоне жители пограничного района могут купить беспошлинные товары первой необходимости из расчета 8 тысяч юаней на человека в день.
Напомним, китайско-российская торговая зона в Маньчжурии была создана по решению Госсовета КНР в 1992 году.
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