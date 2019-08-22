Объем сделок в Маньчжурской зоне торговли достиг исторического рекорда

МОСКВА, 22 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Ежедневный средний объем сделок в Маньчжурской зоне китайско-российской торговли впервые за 7 месяцев текущего года достиг 400 тысяч юаней - это новый исторический рекорд.
Основными направлениями работы особой территории считаются пограничная торговля, туризм, общепит.
Туристические автобусы могут напрямую проехать в зону взаимной торговли через "специальный коридор". В этой зоне жители пограничного района могут купить беспошлинные товары первой необходимости из расчета 8 тысяч юаней на человека в день.
Напомним, китайско-российская торговая зона в Маньчжурии была создана по решению Госсовета КНР в 1992 году.