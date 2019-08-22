В Пермском крае дожди размыли железнодорожное полотно на перегоне

"В связи с обильными осадками, выпавшими в Пермском регионе, на полигоне Свердловской железной дороги – перегон Кишерть-Шумково – проводятся оперативные работы по укреплению железнодорожного полотна. Работает специальная техника и противоразмывочные поезда", - говорится в сообщении.