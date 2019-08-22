В Пермском крае дожди размыли железнодорожное полотно на перегоне

ПЕРМЬ, 22 авг - РИА Новости. Дожди размыли железнодорожное полотно на перегоне в Пермском крае, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".
"В связи с обильными осадками, выпавшими в Пермском регионе, на полигоне Свердловской железной дороги – перегон Кишерть-Шумково – проводятся оперативные работы по укреплению железнодорожного полотна. Работает специальная техника и противоразмывочные поезда", - говорится в сообщении.
Местный интернет-портал 59.ru опубликовал видеозапись, на которой видно, как вагоны грузового состава лежат вдоль путей. Кроме того, на кадрах, сделанных на перегоне Кишерть-Шумково, запечатлено искривление железнодорожного полотна и завал стоящих на них вагонов.
"Движение на участке не прерывается. Возможны незначительные задержки в движении пассажирских поездов", - уточнили в РЖД.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, угрозы населению из-за ЧП нет.