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РИА Новости
Koktebel Jazz Party

Koktebel Jazz и "Таврида-Арт" в Крыму обменяются площадками и артистами

10:38 22.08.2019 (обновлено: 12:27 22.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПодготовка к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебелe
Подготовка к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебелe
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Подготовка к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебелe
СУДАК, 22 авг — РИА Новости. Фестивали Koktebel Jazz Party и "Таврида-Арт", которые пройдут в крымском Коктебеле и Судаке в эти выходные, договорились об обмене артистами, рассказал РИА Новости руководитель проекта "Таврида" Сергей Першин.

"У нас на фестивале ("Таврида-Арт". — Прим. ред.) будет работать площадка фестиваля Koktebel Jazz. Помимо джазового фестиваля, планируется еще и рэп-фестиваль в Коктебеле. На рэп-смене, которую мы проводили в рамках форума, продюсеры отбирали ребят, которые будут вместе с хэдлайнерами выступать на сцене в Коктебеле. Это объединительная история", — сказал Першин, отметив, что конкуренции между мероприятиями нет.

Ежегодный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет с 23 по 25 августа в артистическом поселке Коктебель в Крыму. Посетителей ожидают выступления музыкантов из США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран.
Россию на мероприятии представят петербургская группа Billy's Band, московский коллектив Snake Steak, cкрипач-импровизатор и аранжировщик Феликс Лахути и его коллектив Universalove, рок-певица и музыкант Юлия Чичерина и другие.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной фестивалю Koktebel Jazz Party
1 августа, 14:45РИА Новости
Киселев пообещал гостям Koktebel Jazz Party джазовые сюрпризы
Основная программа фестиваля "Таврида-Арт" состоится 23-25 августа в Судаке. Для зрителей и участников фестиваля споют группировка "Ленинград", Гарик Сукачев, группа "Ария", рэп-музыканты Мот и Гуф, Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Guru Groove Foundation и другие артисты.
Всего в программе более 800 событий, из них более 60 кастингов.
Кроме того, 23-го числа в бухте Капсель впервые появится парусник "Херсонес" с алыми парусами, на следующий день состоится авиашоу боевых самолетов и вертолетов, а 25 августа — шоу фейерверков.
Rap Koktebel, первый для полуострова фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, пройдет в Коктебеле 27-28 августа. На нем выступят Мот, Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite, Кравц и легендарная американская хип-хоп-группа Onyx.
© Koktebel Jazz PartyКарта фестиваля Koktebel Jazz Party 2019
Карта фестиваля Koktebel Jazz Party 2019
© Koktebel Jazz Party
Карта фестиваля Koktebel Jazz Party 2019
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Koktebel Jazz PartyRap KoktebelЮлия ЧичеринаГарик СукачевКрымРоссияСудакКоктебель
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