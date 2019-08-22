Koktebel Jazz и "Таврида-Арт" в Крыму обменяются площадками и артистами

СУДАК, 22 авг — РИА Новости. Фестивали Koktebel Jazz Party и "Таврида-Арт", которые пройдут в крымском Коктебеле и Судаке в эти выходные, договорились об обмене артистами, рассказал РИА Новости руководитель проекта "Таврида" Сергей Першин.

"У нас на фестивале ("Таврида-Арт". — Прим. ред.) будет работать площадка фестиваля Koktebel Jazz. Помимо джазового фестиваля, планируется еще и рэп-фестиваль в Коктебеле. На рэп-смене, которую мы проводили в рамках форума, продюсеры отбирали ребят, которые будут вместе с хэдлайнерами выступать на сцене в Коктебеле. Это объединительная история", — сказал Першин, отметив, что конкуренции между мероприятиями нет.

Ежегодный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет с 23 по 25 августа в артистическом поселке Коктебель в Крыму. Посетителей ожидают выступления музыкантов из США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран.

Россию на мероприятии представят петербургская группа Billy's Band, московский коллектив Snake Steak, cкрипач-импровизатор и аранжировщик Феликс Лахути и его коллектив Universalove, рок-певица и музыкант Юлия Чичерина и другие.

Основная программа фестиваля "Таврида-Арт" состоится 23-25 августа в Судаке. Для зрителей и участников фестиваля споют группировка "Ленинград", Гарик Сукачев, группа "Ария", рэп-музыканты Мот и Гуф, Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Guru Groove Foundation и другие артисты.

Всего в программе более 800 событий, из них более 60 кастингов.

Кроме того, 23-го числа в бухте Капсель впервые появится парусник "Херсонес" с алыми парусами, на следующий день состоится авиашоу боевых самолетов и вертолетов, а 25 августа — шоу фейерверков.

Rap Koktebel, первый для полуострова фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, пройдет в Коктебеле 27-28 августа. На нем выступят Мот, Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite, Кравц и легендарная американская хип-хоп-группа Onyx.