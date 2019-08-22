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РИА Новости

Всероссийский фестиваль "Фанфары Тульского кремля" пройдет 6‒7 сентября

10:25 22.08.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТульский кремль. В центре: Успенский собор. Справа: флажок на крыше Никитской башни
Тульский кремль. В центре: Успенский собор. Справа: флажок на крыше Никитской башни
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Третий всероссийский фестиваль духовых оркестров "Фанфары Тульского кремля" будет проходить в Тульской области 6 и 7 сентября, сообщает пресс-служба аппарата правительства региона.
Мероприятие состоится в рамках празднования 500-летия Тульского кремля как создания Большой засечной черты и будет приурочено к Дню города Тулы.
В рамках фестиваля будут организованы выступления музыкантов на различных площадках Тулы и Новомосковска, концертные программы в Тульском кремле и Музее оружия, дефиле и парадное шествие оркестров. Завершит мероприятие выступление сводного духового оркестра на центральной площади столицы области.
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Музыкальные программы в этом году будут посвящены различным эпохам и стилям – от военной и танцевальной музыки XVIII‒XX веков до джаза и мелодий из популярных кинофильмов.
В фестивале планируют принять участие порядка 10 духовых оркестров из разных регионов России. Впервые наряду с прославленными взрослыми коллективами на мероприятии выступят несколько детских духовых оркестров из Центрального федерального округа.
Первый фестиваль "Фанфары Тульского кремля" прошел в Туле в 2016 году. За эти годы в мероприятии приняли участие десятки коллективов из многих городов, лучшие профессиональные, образцовые и народные детские духовые, а также военные оркестры России.
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