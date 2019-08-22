Всероссийский фестиваль "Фанфары Тульского кремля" пройдет 6‒7 сентября

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Третий всероссийский фестиваль духовых оркестров "Фанфары Тульского кремля" будет проходить в Тульской области 6 и 7 сентября, сообщает пресс-служба аппарата правительства региона.

Мероприятие состоится в рамках празднования 500-летия Тульского кремля как создания Большой засечной черты и будет приурочено к Дню города Тулы.

В рамках фестиваля будут организованы выступления музыкантов на различных площадках Тулы и Новомосковска, концертные программы в Тульском кремле и Музее оружия, дефиле и парадное шествие оркестров. Завершит мероприятие выступление сводного духового оркестра на центральной площади столицы области.

Музыкальные программы в этом году будут посвящены различным эпохам и стилям – от военной и танцевальной музыки XVIII‒XX веков до джаза и мелодий из популярных кинофильмов.

В фестивале планируют принять участие порядка 10 духовых оркестров из разных регионов России. Впервые наряду с прославленными взрослыми коллективами на мероприятии выступят несколько детских духовых оркестров из Центрального федерального округа.