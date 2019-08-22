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РИА Новости
Республика Татарстан

Школьники из российских регионов прибывают на ЧМ WorldSkills Kazan 2019

10:05 22.08.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаWorldSkills Kazan 2019
WorldSkills Kazan 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
WorldSkills Kazan 2019. Архивное фото
КАЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Первая группа школьников из Ямало-Ненецкого автономного округа прибыла в Казань на чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 по программе "Посетитель", всего в рамках программы на чемпионате побывают более 5,5 тысячи российских школьников, сообщают организаторы.
Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет 22-27 августа. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран. Лучших определят в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований станет международный выставочный центр "Казань Экспо". В общей сложности ожидается, что мероприятия чемпионата WorldSkills Kazan 2019 посетят более 200 тысяч человек.
"В рамках мирового чемпионата в целях профориентации и популяризации рабочих профессий организована программа "Посетитель". В программе "Посетитель" примут участие более 5,5 тысячи человек из 83 субъектов Российской Федерации. В среду вечером прибыла первая группа – из Ямало-Ненецкого автономного округа в составе 40 человек", - говорится в сообщении.
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Для гостей международный выставочный центр "Казань Экспо" будет работать четыре дня – с 23 по 26 августа. Планируется, что за это время мероприятие посетят более 100 тысяч человек, из них более 43,1 тысячи – в составе организованных групп.
Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов, встретивший делегацию школьников из Ямало-Ненецкого автономного округа, отметил, что программа "Посетитель" позволит подросткам из разных городов России ознакомиться с рабочими специальностями, попробовать на себе ряд профессий и получить комментарии от ведущих мировых образовательных учреждений, где можно в дальнейшем продолжить своё обучение.
"Каждый посетитель чемпионата получает уникальную возможность не только прикоснуться к миру рабочих профессий, но и увидеть своими глазами, как создаются предметы и механизмы, как работают привычные сервисы "изнутри", как разрабатываются технологии и программы, упрощающие жизнь, а также многое другое. Для посетителей из регионов России приезд в Казань – это еще и отличная возможность ознакомиться с достопримечательностями, традициями и национальным колоритом Татарстана", - сказал Фаттахов.
Для школьников-участников программы "Посетитель" предусмотрено размещение в деревне WorldSkills, нескольких детских оздоровительных лагерях. Они познакомятся с выставочным центром "Казань Экспо", соревновательными площадками, предусмотрена большая экскурсионная программа с посещением не только Казани, но и Свияжска, Болгара. Ребята получат подарочный набор "Посетитель" (дождевик, рюкзак, набор значков). Организованные группы везде сопровождают волонтёры.
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