В ЛНР заявили, что агент СБУ попал в республику во время обмена

ЛУГАНСК, 22 авг — РИА Новости. Агент СБ Украины, задержанный в самопровозглашенной Луганской народной республике, попал в ЛНР во время обмена пленными, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.
Ранее МГБ ЛНР заявило о задержании агента СБ Украины, который был заброшен в республику для ведения диверсионно-разведывательной деятельности.
"В ходе следствия установлено, что 35-летний житель Украины Гетьман Егор Юрьевич был заброшен на территорию Луганска для проведения диверсионно-разведывательной деятельности в результате обмена военнопленными под легендой политзаключенного", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что сотрудники СБ Украины в Харькове разработали операцию по вербовке Гетьмана, в результате которой он был задержан по обвинению в сепаратизме и терроризме. "Во избежание уголовной ответственности он дал письменное согласие на сотрудничество с украинской спецслужбой", - добавили в МГБ.
Пресс-служба МГБ отмечает, что под видом лица, осужденного за сепаратизм, Гетьман отбывал наказание в исправительной колонии Львовской области вместе с политзаключенными из Луганской и Донецкой народных республик.
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