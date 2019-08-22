В ЛНР заявили, что агент СБУ попал в республику во время обмена

ЛУГАНСК, 22 авг — РИА Новости. Агент СБ Украины, задержанный в самопровозглашенной Луганской народной республике, попал в ЛНР во время обмена пленными, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.

Ранее МГБ ЛНР заявило о задержании агента СБ Украины, который был заброшен в республику для ведения диверсионно-разведывательной деятельности.

"В ходе следствия установлено, что 35-летний житель Украины Гетьман Егор Юрьевич был заброшен на территорию Луганска для проведения диверсионно-разведывательной деятельности в результате обмена военнопленными под легендой политзаключенного", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что сотрудники СБ Украины в Харькове разработали операцию по вербовке Гетьмана, в результате которой он был задержан по обвинению в сепаратизме и терроризме. "Во избежание уголовной ответственности он дал письменное согласие на сотрудничество с украинской спецслужбой", - добавили в МГБ.