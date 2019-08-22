Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о шести нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки. Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило семь раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике 11 мин, также вели огонь из стрелкового оружия.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru