Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о шести нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки. Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило семь раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.