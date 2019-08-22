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РИА Новости

Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:40 22.08.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о шести нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки. Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило семь раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике 11 мин, также вели огонь из стрелкового оружия.
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