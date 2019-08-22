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РИА Новости

Девочку, три дня блуждавшую в лесу, вертолетом доставили в Нижний Новгород

09:22 22.08.2019 (обновлено: 23:16 22.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМедицинский вертолет
Медицинский вертолет
© РИА Новости / Владимир Песня
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Медицинский вертолет. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Пятилетнюю девочку, найденную в лесу спустя трое суток, вертолетом доставили в Областную клиническую больницу в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава.
Ребенок в тяжелом состоянии, сильно обезвожен.
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"Нашли!". Как спасли пропавшую в лесу пятилетнюю ЗаринуВолонтеры нашли пятилетнюю Зарину в нижегородском лесу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она находится в больнице под наблюдением врачей. Поиски Зарины продолжались трое суток. В них приняли участие около тысячи человек: поисковые отряды "Лиза Алерт" и "Рысь", силы МЧС, МВД, Росгвардии и Следственного комитета.
"На месте девочку осмотрела бригада центра медицины катастроф, а затем доставили в Вознесенскую ЦРБ. [Затем] было принято решение доставить ребенка силами санитарной авиации на дальнейшее обследование и лечение в Детскую областную клиническую больницу", - рассказали в Минздраве.
В пресс-службе правительства региона РИА Новости уточнили, что ребенка "только что" привезли в нижегородскую больницу.
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Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района в минувшее воскресенье, а нашли ее только в среду. В масштабных поисках задействовали тысячу человек, в том числе военных, спасателей и волонтеров, использовались беспилотники, тепловизоры и авиация.
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