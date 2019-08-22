В Тюмени пять рейсов не смогли приземлиться из-за тумана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Пять рейсов не смогли приземлиться в тюменском аэропорту "Рощино" из-за сильного тумана и были направлены в Екатеринбург, сообщили РИА Новости в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

"Из-за сильного тумана в Тюмени в аэропорт Кольцово прибыли пять рейсов: DP-449 Москва-Тюмень, FV-6451 Санкт-Петербург-Тюмень, SU-1502 и SU-1508 Москва-Тюмень, RL-8868 Энфида-Тюмень", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что все рейсы уже покинули Екатеринбург.