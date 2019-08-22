Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пятилетняя девочка, которая провела три дня в лесу, чувствует себя нормально. Об этом рассказал телеканалу РЕН отец ребенка.
Она говорит "папа, мама", просит воду, пояснил мужчина.
"Спасибо всем ребятам, которые работали, всех благодарю. Работали достойно. Всем спасибо", —добавил он.
Девочка ушла из дома в деревне Степановка 18 августа. Поиски велись трое суток, в них принимали участие как сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии, водолазы, так и волонтеры и местные жители.
Девочку нашли в лесу поздно вечером 21 августа и госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
Вчера, 23:01РИА Новости"Нашли!". Как спасли пропавшую в лесу пятилетнюю ЗаринуВолонтеры нашли пятилетнюю Зарину в нижегородском лесу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она находится в больнице под наблюдением врачей. Поиски Зарины продолжались трое суток. В них приняли участие около тысячи человек: поисковые отряды "Лиза Алерт" и "Рысь", силы МЧС, МВД, Росгвардии и Следственного комитета.