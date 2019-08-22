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РИА Новости

Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии

09:02 22.08.2019 (обновлено: 23:15 22.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пятилетняя девочка, которая провела три дня в лесу, чувствует себя нормально. Об этом рассказал телеканалу РЕН отец ребенка.
Она говорит "папа, мама", просит воду, пояснил мужчина.
Спасение пятилетней девочки, пропавшей в Нижегородской области
Вчера, 01:43РИА Новости
Момент спасения пропавшей в Нижегородской области девочки сняли на видео
"Спасибо всем ребятам, которые работали, всех благодарю. Работали достойно. Всем спасибо", —добавил он.
Девочка ушла из дома в деревне Степановка 18 августа. Поиски велись трое суток, в них принимали участие как сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии, водолазы, так и волонтеры и местные жители.
Девочку нашли в лесу поздно вечером 21 августа и госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
Нашли!. Как спасли пропавшую в лесу пятилетнюю Зарину
Вчера, 23:01РИА Новости
"Нашли!". Как спасли пропавшую в лесу пятилетнюю ЗаринуВолонтеры нашли пятилетнюю Зарину в нижегородском лесу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она находится в больнице под наблюдением врачей. Поиски Зарины продолжались трое суток. В них приняли участие около тысячи человек: поисковые отряды "Лиза Алерт" и "Рысь", силы МЧС, МВД, Росгвардии и Следственного комитета.
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